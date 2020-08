Jujuy: murió por ingerir dióxido de cloro

Un hombre de 50 años que atravesaba un cuadro de gripe, tomó dióxido de cloro bajo la recomendación de un amigo y poco después falleció, informó el diario de esa región El Tribuno.

Los médicos, (guiados por el relato del hermano) creen que la ingesta de un litro y medio del líquido prohibido por la ANMAT le produjo un paro cardíaco que acabó con su vida.

Según relató la familia, el hombre tenía diabetes, hipertensión y desde el lunes un cuadro de gripe.

Luego de ingerir el líquido el hombre dejó de responder y, pese a los intentos del SAME, no pudieron salvarlo.

La secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió sobre los riesgos de ingerir dióxido de cloro, como mucha gente está recomendando irresponsablemente en la actualidad.

"El ANMAT sacó un aviso o comunicado en relación a que no es un producto aprobado y que no solamente no existe evidencia de beneficio, sino que puede ser tóxico", dijo.

"No está demostrado que el dióxido de cloro tenga ningún beneficio y generar más dudas e incertidumbre sobre curas mágicas no es bueno", agregó Vizzotti. Que "comunicadores generen estas situaciones que puede ser peligrosas", concluyó.