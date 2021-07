La Anmat prohíbe once cosméticos “truchos”

A través de un comunicado publicado en el Boletín Oficial, la Anmat prohibió la comercialización y uso de once productos cosméticos que utilizaban de forma ilegal el número de legajo de un laboratorio. Las actuaciones se iniciaron cuando la empresa Laboratorio She S.A. radicó una denuncia tras detectar la venta online de productos que no eran propios ni elaborados por el establecimiento. Detrás de la marca Epic Cosmética, los productos son: Oxidante Crema Estabilizado 20V- 90 cc; Oxidante Crema Estabilizado 9V- 1000 cc; Oxidante Crema Estabilizado 40V- cont. neto 5 litros-; oxidante en crema 30V por 90 cc y 1000 cc; oxidante en crema 40V por 90 cc y 1000 cc.; oxidante en crema 50V por 90 cc y 1000 cc; oxidante en crema 9V x 90 cc; oxidante en crema 20V x 90 cc y 1000 cc; polvo decolorante azul max 700 g; polvo decolorante blanco max 700 g; polvo decolorante verde 700 g.