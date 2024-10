La ciudad se movilizó para defender la Universidad Pública

Miles de personas se concentraron ayer por la mañana en distintos puntos de la ciudad para viajar hasta la Plaza del Congreso de Capital Federal para rechazar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario anunciado por Javier Milei.

Desde muy temprano se empezaron a congregar múltiples agrupaciones políticas, estudiantes y graduados. Una de las columnas más numerosas fue la de los estudiantes nucleados en la Federación Universitaria de la UNLP (FULP), que viajó a Buenos Aires desde la Estación de Trenes de La Plata, en 1 y 44.

En tanto, profesoras y profesores nucleados en la Asociación de docentes de la Universidad Nacional de La Plata (Adulp) partieron desde 1 y 47 en más de 40 colectivos.

“La movilización está convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional y a su vez también está convocada por las representaciones gremiales, por los docentes, los no docentes, los estudiantes, cada uno con sus organizaciones de base para dar la pelea por la defensa de la universidad”, le dijo a diario Hoy y al móvil de la Red 92 Gerardo Pérez, delegado de Adulp y docente del Liceo Víctor Mercante.

Y amplió: “La universidad es la ciencia, la universidad es el desarrollo tecnológico y productivo del país. Necesitamos la defensa de la universidad. Necesitamos una ley de financiamiento universitario que nos garantice condiciones salariales, presupuestarias para poder tener universidades de calidad. El presupuesto anunciado para el año siguiente, para el año dos mil veinticinco, anuncia un recorte aún mayor del presupuestado para este año que aún no se ha liquidado en su totalidad. Tenemos que ser muchos defendiendo esta universidad. Sin universidad pública no hay desarrollo de país. Que el gobierno se dé cuenta de la importancia de las universidades”.

Vale remarcar que vecinos y vecinas de la región junto a estudiantes y docentes autoconvocados también se sumaron a la Marcha Federal Universitaria con una convocatoria frente al Rectorado de la UNLP pasadas las 17.

“Es importantísimo en este momento defender la educación pública. Creo que es nuestra forma de apostar por una sociedad más justa es un derecho que tenemos que defender siempre. creer que es un privilegio sería absurdo porque en realidad es algo que tenemos, es un derecho que adquirimos y hay que defenderlo siempre”, expresó una estudiante de la carrera de medicina que se concentró en la estación de trenes para concurrir a la marcha.

El presidente de la Universidad Nacional de La Plata, Martín López Armengol, estuvo presente en la marcha, acompañado por funcionarios, docentes, no docentes y estudiantes de las distintas facultades, colegios y dependencias de la UNLP. También participaron rectores de distintas casas de altos estudios del país.

El titular de la UNLP destacó la “masiva respuesta de la comunidad universitaria y de la ciudadanía en general que nuevamente ganó las calles de la ciudad en apoyo a la Universidad pública y para instar al gobierno nacional a no vetar la Ley de Financiamiento Universitario, que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación”

Y completó: “Necesitamos un horizonte claro y acorde a las necesidades de nuestras instituciones, que nos permita garantizar a nuestros estudiantes educación pública, abierta, inclusiva y de calidad”. Además, agregó: “Nada de esto puede existir si no se la reconoce al conjunto del sistema universitario un presupuesto adecuado, y si los trabajadores docentes y no docentes no logran una urgente recomposición de sus salarios”.