¿La cuarentena nos afecta la mente?

La cuarentena por el coronavirus, ha transformado la realidad de las personas, que se han tenido que acostumbrar a una nueva forma de vida. Ante esta particular situación que se vive, diario Hoy habló con la psicóloga, Carolina Espinosa Viale, sobre las diferentes problemáticas que pueden surgir o empeorar por el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

-Ante las transformaciones que ha generado la pandemia en los últimos meses: ¿qué métodos y estrategias estás utilizando para la atención de pacientes?

-La videollamada y Skype son los únicos medios virtuales que estoy utilizando en lo personal, para intentar llevar a cabo la sesión. Eso es entendiendo que no suplanta la sesión en el consultorio, porque la atención presencial de un paciente es irremplazable. Sabiendo que el aislamiento lleva mucho tiempo, es necesario que el paciente tenga la regularidad de su atención.

-¿Han aumentado las consultas en esta cuarentena? ¿Es un desafío para ustedes la "dinámica virtual"?

-En lo personal, no sé si han aumentado las consultas. Porque hay mucha resistencia para hacer una consulta por primera vez y vía virtual. Tiene que ser un caso muy dramático y que implique una urgencia o emergencia. No han aumentado los casos y se han mantenido básicamente, los pacientes que una venía atendiendo con anterioridad. En cuánto a la dínamica virtual, es un desafío. A veces los medios informáticos no acompañan el ida y vuelta que puede existir en una conversación en vivo y en directo. A veces hay una lentificación entre lo que dice uno y lo que responde el otro. No es el mismo feedback, pero se toma como la medida y la forma para que el paciente tenga su regularidad en el tratamiento.

-Te dicen que estés en tu casa, pero eso de igual manera genera angustia y ansiedad en muchas personas: ¿por qué cuesta tanto el "encierro"? ¿Influye la rutina o la costumbre?

-Sí, el encierro cómo no va a angustiar. Yo creo que lo que genera más angustia y ansiedad es la incertidumbre. Primero, el no saber cómo esto va a seguir; el no saber hasta cuando uno va a tener que seguir confinado dentro de su casa y hasta cuando, va a tener que seguir actuando y procediendo de la manera que lo está haciendo. Para hacer alguna compra o para alguna necesidad; todas las medidas que uno toma de higiene y bioseguridad. Eso es un foco ansiógeno y que genera angustia. La rutina tiene injerencia y ha generado trastornos del sueño; cambian los horarios; los días se hacen muy parecidos, porque uno hace casi siempre lo mismo. Por eso lo que se sugiere es que se armen una serie de horarios, rutinas y actividades, que ordenen y organicen un poco el día.

- La depresión es algo común en estos tiempos: ¿qué recomendaciones hacés para combatirla o apaciguarla?

- La depresión es común en estos tiempos y no sólo por la cuarentena. Me parece que lo que hace la cuarentena es exacerbar ciertas patologías de base. En esto no se puede generalizar, porque depende de qué depresión hablemos. Una cosa es una persona ansiosa, angustiada por la situación; y otra cosa, es un cuadro depresivo. Ahí estamos hablando de otra entidad y hay que ver la particularidad de cada caso y cada paciente. ¿Cómo combatirla o apaciguarla? Cuando uno no se siente bien y ve que esto se prolonga en el tiempo, tiene que consultar de algún modo. A veces recurre al médico clínico y él, hace la derivación al psicoterapeuta. O se consulta directamente con un psicoterapeuta, que realizará las recomendaciones del caso. Si tiene que hacer una interconsulta con un psiquiatra, también la hará. Para combatirla o apaciguarla, hay que consultar, recurrir y buscar ayuda.

- ¿Creés que es una cuestión de edad o una cuestión de contexto la angustia?

-No hay una edad ni un contexto. O éstán las dos cosas. Las personas se enferman independientemente de la edad que tengan, porque no hay una patología que corresponda con una edad determinada. Por supuesto que hay situaciones de contexto que angustian a un paciente. Pero no es únicamente una cuestión de edad o de contento; es multidimensional.

-Con respecto a los adultos mayores y la tristeza que les genera estar encerrados : ¿qué estrategias recomendás para ellos? ¿Qué pueden hacer sus familiares?

- El tema de los adultos mayores es importantísimo. Acá si se debe tener en cuenta una manera específica. Depende si el adulto mayor vive sólo o si vive acompañado de su pareja. Con ellos, si que hay que estar mucho más atentos, porque hay que tratar de comunicarse de forma diaria. Saber cómo están y ver si necesitan que se les haga alguna diligencia, porque hay que estar muy atentos a su estado emocional. Además, se debe generar un contacto diario con los mismos. Esa es la misión que deben tener los familiares, ya que tienen que prestar atención a los cambios en sus estados de ánimo; porque para ellos, que recorren el final de su ciclo vital, no es la misma posición. Transitan esta situación de una manera diferente y se les hace muy cuesta arriba. Ellos necesitan saber que del otro lado, hay gente que está atenta a sus necesidades, porque deben sentir calidez y acompañamiento.