La energía eólica y el sueño de alcanzar la sustentabilidad

En el marco del Día Mundial del Viento, Héctor Pagani, presidente de la Asociación Argentina de Energía Eólica (AAEE), dialogó con diario Hoy sobre la realidad de esta energía renovable, una de las maneras de generar electricidad a partir de recursos sustentables y con poco impacto ambiental.

“Si queremos fomentar el uso de energías renovables, hoy en día, la energía eólica se caracteriza por no tener emisiones de CO2, por tener una energía limpia. A nivel global, se ha desarrollado mucho. En nuestro país todavía, si bien hemos empezado, no estamos a la altura de las circunstancias del resto del planeta. El mes pasado, en la Argentina, casi el 10% de la energía generada fue energía renovable, y de ese 10%, el 7,7 fue energía eólica”, destacó Pagani.

Para comenzar a generar energía, se necesitan vientos a seis o siete metros por segundo (mts/s) y, en ese sentido “nuestro país tiene una gran cantidad de cosecha de energía. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires tiene zonas en el interior que rondan los siete mts/s y en la costa ni hablar, tenemos 10 mts/s”.

Asimismo, los costos fueron mejorando con el tiempo. De los registros de los años 2012 y 2013, se desprende que el costo de cada megawatt/hora rondaba entre los 113 y los 130 dólares, mientras que en la actualidad tienen un valor de 40-50 dólares.

En ese marco y frente a los problemas del sector, el presidente de la AAEE sostuvo: “Sin créditos, no hay crecimiento, es principalmente un tema de financiación. Hoy, con los planes RenovAr, se licitaron alrededor de unos 4.000 megawatts de potencia, de los cuales están funcionando alrededor de 2.050, y todavía quedan unos 19 o 20 parques eólicos que están en la nebulosa y no se sabe qué va a pasar si no se consigue financiación”.

Y agregó: “Si ves la matriz energética de otros países te das cuenta de que China es número uno en energía eólica, pero depende principalmente de temas de financiación”.

Mañana se realizará de manera virtual, por la pandemia por coronavirus, la entrega del premio Embajador del Viento. En dicha ceremonia se premiará al ingeniero Esteban Van Dam, quien instaló más de 50 aerogeneradores de baja potencia en 13 provincias argentinas.

También se entregará un premio póstumo al doctor Erico Spinadel, pionero de la energía eólica en el país, quien falleció en febrero pasado.