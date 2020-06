Naciones Unidas estima que para 2030, el número de personas mayores de 60 años aumentará un 38%, de mil millones a 1,4 mil millones, superando en número a la juventud de todo el mundo. Frente a estas cifras, también preocupa el aumento de denuncias por maltratos a personas mayores, a nivel nacional y mundial.

En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el doctor Daniel Matusevich, integrante de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), destacó, en diálogo con diario Hoy, que el maltrato y abuso en la vejez “es poco reconocido, y este subreconocimiento tiene que ver con el lugar que los adultos mayores ocupan en nuestra sociedad”. Y agregó: “Nuestra cultura se sostiene en un prejuicio que se conoce como viejismo, un prejuicio por el cual, los viejos son dejados de lado, soslayados y relativizados en las sociedades. Es un prejuicio muy particular, a partir del cual, estoy soslayando a aquello en lo que me voy a convertir, o sea que me estoy discriminando a mi mismo”.

“Podemos decir que nada bueno sale de una cultura del maltrato y del abuso, ni a los niños, ni a los viejos, ni a las mujeres, que serían tres víctimas clásicas de lo que es la violencia”, destacó Matusevich en relación a una situación en la que se encuentran inmersas las sociedades, y en la cual, “el abusador, de alguna manera intenta justificar, de las formas más estrafalarias, eso que está haciendo. Muchas veces, el abuso y el maltrato se esconde tras una falsa fachada de cuidado: ‘no lo dejo salir, porque si lo dejo salir es muy peligroso para él’, y en realidad lo que está haciendo es tomar el control de la vida de esa vieja o ese viejo”.

Por otro lado, el director nacional de Políticas para Adultos Mayores, Tomás Pessacq, dijo a diario Hoy que “la verdad es que, conforme avanzan medidas de protección frente a la Covid-19, se ven cercenadas algunas libertades, algunos derechos y algunas garantías, específicamente los derechos civiles y los derechos políticos”.

“No cabe ninguna duda de que tenemos que acompañar los protocolos implementados para combatir la pandemia, con medidas y criterios que eviten aquella violencia que conduzca a estigmatizar a la población de personas mayores, a aislar de la vida social a las personas mayores y a suprimir todo tipo de contacto con referentes afectivos y con la vida social misma”, cerró.