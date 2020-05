“La marcha de las tijeras” dejó tela para cortar

Uno de los peluqueros más famosos del país, Cuggini Fabio, disparó contra la organización de “La marcha de las tijeras” y estalló el conflicto entre los dos grupos de peluqueros platenses.

Según consta, los estilistas de la ciudad se encuentran en contacto a través de dos grupos de Whatsapp. Algunos responden a Peluqueros Asociados La Plata (PALP) liderado por Carlos Benítez Etchart, mientras que otros eligen formar parte del chat de Peluqueros La Plata (PLP) que tiene como administradores a Cuggini Fabio, el intendente Julio Garro y el profesional Marcelo Benítez, entre otras personas.

“Yo me sumé a Peluqueros La Plata para darles una mano y me tomaron como vocero. Entré con un perfil muy bajo porque no quería herir susceptibilidades. Les hice una propuesta para armar una estrategia y les dije: ¿por qué no hacemos una manifestación prolija, con permisos de circulación y cortes de pelo?”, explicó Cuggini.

El coiffeur de las estrellas contó a diario Hoy que junto a los miembros de Whatsapp habían decidido postergar la protesta en base a la información que recibían por parte del intendente local, y puntualizó: “Les dije a Peluqueros Asociados que había que esperar pero les ganó la desesperación. Fue una marcha que sirvió como nota de color pero que mañana pasará al olvido. Hubo 25 personas. Ejecutaron mi idea y está todo más que bien porque cada uno es dueño de protestar como quiere. Fue una lástima porque tendríamos que haber estado juntos”.

El portavoz de PALP, Benítez Etchart, desestimó los dichos de Cuggini y declaró: “La iniciativa fue nuestra, tenemos pruebas acerca de cuándo se empezó a hablar de la marcha. Con la presencia de un intendente dentro de un chat creemos que no se puede planear libremente una medida de fuerza. Nuestro grupo es democrático. Por eso, quiero aclarar que yo no me fui de ningún WhatsApp, a mí ‘me fueron’”.

No obstante, desde las dos facciones coincidieron en afirmar que se puede dar una reconciliación para trabajar en conjunto por la reapertura de las peluquerías y, a futuro, por una profesionalización del oficio. En este sentido, Benítez Etchart aclaró: “Podemos reunirnos siempre y cuando no existan

imposiciones”. Por su parte, el líder de PLP afirmó: “El que pierde la calma, pierde todo. Es necesario que revean la situación para actuar juntos y trabajar en equipo, con el objetivo de construir”.