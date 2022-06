La moto sorteada por diario hoy se fue a Punta Lara

Y un día se ganaron la moto. El sorteo que llevaron a cabo diario Hoy junto a la gente de Parma Fábrica de Pastas con motivo del Día del Padre, tuvo un final feliz y un vecino de Punta Lara se llevó el vehículo 0 km para su casa. Oscar Rubén Cano, el ganador, dijo emocionado: “La verdad es que estoy muy contento. La vez pasada también jugué por la moto y tire unos cuantos bonos en el sorteo. Estoy muy agradecido”.

Oscar trabaja en la Secretaría Electoral de 8 y 50, es ordenanza y su familia está compuesta por su esposa, con la que ya llevan varios años de casados, dos hijas y un pequeño nieto. “Con mi señora y mi familia compramos siempre el Hoy. Es la primera vez que voy a tener una moto, así que me vienen bien, porque andar en auto ahora cuesta; con la moto voy a poder estar y estacionar mejor. Y además abarataría el costo de la nafta y el estacionamiento. Mejor no me podía venir” agregó el ganador del concurso.

El sorteo se llevó a cabo en la sede Central de diario Hoy, en 32 entre 3 y 4, pero el señor Cano no pudo estar presente. De todos modos el sorteo pudo realizarse con representantes de este multimedio y Parma Pastas, conducido por “Clarita”, y contó con la presencia de un escribano, Federico Hernán Diaz Falocco, para corroborar al ganador.

Para cerrar, Oscar añadió: “Al diario siempre lo sigo porque trae muy buenas informaciones y la Red 92 la tengo las 24 horas te diría. La dejo prendida hasta cuando salgo. Y ahora a disfrutar el premio, disfrutarlo mucho. Gracias al diario Hoy”.