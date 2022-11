La platense Jenny Dillon es la nueva presidenta de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina

Jenny Dillon es una pilota de la ciudad que ha logrado ser reconocida reiteradas veces en el plano internacional por su gran capacidad de manejo de pla­neadores. Tan es así que se convirtió en la primera mujer pilota de acrobacia aérea argentina en tener la licencia FAI Aerobatics.

“Su éxito y espíritu pionero impulsó este deporte y la convirtió en un ícono de inspiración y fomento de la acrobacia aérea. Su historia encenderá una chispa en otras mujeres”, supieron destacar desde la institución internacional sobre su importante y trascendental labor. Sumado a todo esto, este año también fue reconocida como Personalidad Destacada por el Concejo Deliberante de La Plata, por ser la primera y única mujer argentina en obtener la licencia deportiva de acrobacia y por su compromiso social en tareas comunitarias para la niñez y gente en situación de calle. En las últimas horas, como si fuera poco, Jenny fue elegida como presidenta de la Asociación de Mujeres en Aviación Argentina.

En este espacio, ella viene desarrollando actividades para la difusión de la actividad aeronáutica y sobre el rol de la mujer en aviación. Además, generó también un espacio de aviación para los más chicos, que pueden asociarse sin cargo.

Esta Asociación agrupa a todos las personas que operan en el sistema aeronáutico, entre los que se encuentran pilotos, despachantes, tripulantes de cabina, agentes de tráfico y check in, operadores de rampa, señaleros, mecánicos e ingenieros aeronáuticos, operadores de tránsito aéreo, instructores, meteorólogos, operadores, alumnos de todas las carreras aeronáuticas, handlers, docentes, spotters, aficionados, historiadores, bomberos y rescatistas, jefes de aeródromos y técnicos de sistemas y comunicaciones. También participan quienes practican deportes aéreos, como paracaidistas, pilotos de planeador, de globo, de drones, acrobacia, aeromodelos y parapentes.

“En un principio había pedido no integrar la lista para la renovación de la comisión. Mi intención era seguir participando de las actividades, como siempre, pero dejar lugar a la gente nueva que se incorporó a la Asociación. Hicimos varias reuniones con los socios para conformar las listas de candidatos y, a pesar de que yo no me había postulado, varios me proponían como presidenta. Cuando explicaban los motivos me pareció muy emotivo, un reconocimiento muy lindo. Después me empezaron a llegar mensajes privados para pedirme que acepte el puesto y, como me cuesta tanto decir que no, acepté finalmente”, le contó entre risas a diario Hoy la pilota, quién agregó: “Encontré en la Asociación un ambiente que promueve, motiva y estimula los proyectos, ideas y el crecimiento de todas las personas del ámbito aeronáutico, un cálido ambiente de trabajo y un equipo incondicional. Me siento orgullosa de los logros de ésta asociación, del crecimiento, desarrollo y alcance obtenido, y de la gente que la integra”.

Uno de los objetivos que se propone la Asociación es dar a conocer todas las oportunidades que tienen las mujeres en los diferentes oficios y profesiones aeronáuticos, ya que para la gran mayoría de las personas son profesiones desconocidas, y asociar a personas de cualquier género que estén interesados en trabajar activamente en pos de la integración de las mujeres en la aviación.

Una de las más importantes conquistas que se logró, fue que se nombrara el 9 de diciembre como el Día de la Mujer en la Aeronáutica, en conmemoración al Primer Encuentro de Mujeres en la Aviación que se celebró ese mismo día, en el 2018. Este año, se realizarán encuentros regionales para celebrar este día en diferentes aeroclubes de todo el país, con la idea de hacerlo más federal.

Entre los lugares confirmados aparece el Aeroclub de la ciudad, donde el 10 de diciembre habrá una importante celebración. “Hasta ahora se realizó el primer y segundo Encuentro Nacional de mujeres en Aviación, el tercero ya quedó suspendido por la pandemia. Este año, propusimos hacer algo más federal, y festejarlo en simultáneo en diferentes partes del país. El 10 de diciembre en el Aeroclub de La Plata esperamos realizar un gran encuentro con charlas, mates y un agasajo para las mujeres aeronáuticas en su día. Todos aquellos que quieran acompañarnos serán bienvenidos”, aseguró Dillon.