La primavera no viene sola: las celebraciones populares que faltan, en un mes para festejar

Se empieza a ir el duro invierno y, con los primeros calores y los bellos brotes de árboles y plantas, también comienzan los grandes festejos a lo largo y ancho de nuestro país para darle la bienvenida a la primavera.

La Fiesta de la Pachamama, que se realizó el 1 de agosto por primera vez luego de la pandemia, fue realmente un festejo único y hermoso, y también una antesala que nos mostró el gran deseo de festejar del pueblo argentino.

Ana Clara, estudiante bahiense de Trabajo Social, realizó su primera experiencia viajando sola y precisamente lo hizo a la fiesta de la Pachamama en Salta. Con ella se comunicó diario Hoy para conocer un poco de su experiencia.

“Obvio, antes de llegar, lo que me encantó fue el viaje; porque lo planifiqué para hacerlo por tramos, en tren, colectivo, y hasta me animé una parte a dedo. Después, el lugar es maravilloso. No conocía Salta, pero la fiesta fue todo”, dijo Ana Clara con voz de felicidad, y continuó: “Sentir la armonía entre todos, ver cómo todos los extranjeros eran parte de un fiesta ancestral y poder aprender fue una gran experiencia. Además de divertida, porque jugás con colores, piñatas; comés de todo”. “Yo estas fiestas, las recomiendo totalmente”, cerró Ana Clara.

Lo que se viene

Entre el viernes 9 y el domingo 11 se realizará la Fiesta Nacional de la Yerra y Doma Correntina, en Ituzaingó, con espectáculos gauchescos y de habilidades rurales, además de música y comida. El evento será gratuito

El 18 está la Peregrinación Juvenil a Itatí, que trata de recorrer 17 km para, al otro día, participar de una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Itatí.

Del 23 al 25, La Fiesta Provincial del Mate y la Amistad, también en Corrientes, en la ciudad de Virasoro, cuya entrada anticipada tiene un valor de 4.000 pesos para permanecer las 3 noches.

Buenos Aires

Berisso y Adolfo Alsina celebrarán el mes del inmigrante con actividades durante casi todos los fines de semana.

Junín anunció la 24° Fiesta del Peón Rural, que se realizará entre el 10 y el 11 del corriente.

En Lobos se realizará el 9 y 10 la feria “Sabores del Mundo”, en la Plaza de los Inmigrantes, con más de 30 puestos de comidas típicas. La entrada es gratuita. Castelli celebrará el 157° aniversario de su fundación con desfile cívico, feria de artesanías y comidas en el parque Taillade.

Chubut

En Chubut, las comunidades originarias celebrarán sus camarucos (Nguillatún), ceremonias religiosas en las que piden buenas cosechas, pasto, caza y buen clima. Es entre el 13 y el 17 en la Localidad de Gan Gan. Todas las comunidades están invitadas y solo algunos invitados especiales pueden presenciar el ritual desde la distancia.

Santiago del Estero

El 10 y el 11 será la Fiesta Chica del Señor de los Milagros de Mailín, en el departamento Avellaneda, con el lema “Ilumina nuestro peregrinar hacia una iglesia renovada”.

Jujuy

Desde ayer y hasta el 11 de septiembre está la 8ª edición del Festival Internacional de Cine de las Alturas, organizada con 4 competencias oficiales, 2 de ellas internacionales, que integran producciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.