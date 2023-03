La primera ingeniera aeroespacial del país es platense

La primera ingeniera aeroespacial de la Argentina se recibió en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Ella es Valentina Marletta, una platense de 23 años, cuyo objetivo es el de especializarse en aerodinámica y que, además, sueña con aplicar sus conocimientos en la Fórmula 1.

La joven ingresó a esa Facultad en el año 2017 y se recibió en la jornada pasada, después de aprobar con nueve el trabajo final de la materia Control y Guiado, una de las últimas de la carrera. En junio del año pasado, David Williams se transformó en el primer egresado de la carrera.

En la actualidad, Marletta, la flamante ingeniera, es ayudante en algunas materias y es becaria en el Grupo de Fluidodinámica Computacional del Departamento de Ingeniería Aeroespacial. Asimismo, a futuro, uno de sus proyectos es realizar un máster en el exterior.

“Particularmente, me interesa el área de fluidos y aerodinámica, que es aplicable a un montón de industrias además de la aeronáutica. Me encantaría trabajar en lo que es diseño y optimización aerodinámica en la Fórmula 1. Es uno de mis sueños”, dijo la joven ingeniera.

Es válido recordar que, en junio del año pasado, David Williams fue el primer egresado de la carrera, que se creó en la mencionada casa de estudios platense “con el objetivo de formar profesionales capacitados en diseñar, calcular y proyectar aeronaves, vehículos espaciales y toda máquina de vuelo, plantas propulsoras y auxiliares aeronáuticas y espaciales, sistemas de control aeronáuticos e instalaciones aeroportuarias”, según se precisó en un comunicado. Hoy en día, son 298 los alumnos inscriptos en Ingeniería Aeroespacial.

Las sensaciones

“Elegí esta carrera por pura curiosidad. Desde chica me gustaban los aviones y siempre me generó intriga cómo era que funcionaban. Me arriesgué sin saber más y la verdad me llevo a un recorrido hermoso. Tuve la suerte de que, desde el primer momento, la carrera me encantó”, aseguró Marletta, quien es la primera egresada de esta carrera en el país.

“Todos los trabajos que se hacen en la facultad son un ejemplo de todo lo que se puede hacer”, aseguró.

Asimismo, la mujer de 23 años manifestó su agradecimiento por el aprendizaje en la facultad y resaltó los lazos de amistad y la buena relación con los profesores.

“Vengo de una familia universitaria, pero soy un poco la oveja negra… Mamá y papá son médicos y tengo tres hermanos más grandes que son médicos también. Elegir este camino fue tomar un rumbo completamente diferente, sin ninguna referencia de nadie. Pero mi familia y amigas me bancaron siempre y con el apoyo de mis amigos de la facultad, y de los profesores que me encontré en el camino, no fue tan difícil”, afirmó.

Por su lado, el decano Marcos Actis expresó que “para nosotros es un orgullo tener la primera egresada de Ingeniería Aeroespacial de la Argentina. Hay muchas chicas que están cursando la carrera y otras tantas son las que ingresan. Nos pone muy contentos que esta carrera no sea solo cosa de hombres. Seguiremos trabajando para que se sumen cada vez más mujeres”.