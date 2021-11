La quema de basura en Romero complica a los vecinos

Las y los ciudadanos del barrio platense de Melchor Romero ya llegaron al límite de su paciencia. Manifestaron el hartazgo por la constante quema de basura en algunas regiones de la zona, que los complican día a día.

En esta ocasión, las y los frentistas de la calle 174 y 529, aseguraron que están “cansados de convivir con el humo”. Este proviene de una cantera de residuos donde se originan los incendios deliberados de residuos en ese sector.

En la noche del jueves tuvieron que convocar al cuerpo de bomberos para sofocar la quema, pero el problema se sostiene porque el humo es persistente e ingresa a las casas.

Además, los vecinos no saben si se trata de un humo que es o no tóxico, dado que en la cantera se arroja cualquier residuo, sean domiciliarios, no domiciliarios, maderas, solventes y hasta animales muertos.

Asimismo, no muy lejos de allí, en calle 167 y 528, la falta de recolección motiva que los frentistas quemen las montañas de desperdicios, ya que no tienen otra alternativa. En la mañana del viernes, tras esa práctica, se levantó un molesto humo negro, motivo por el que pidieron que la empresa de recolección junte los desperdicios.