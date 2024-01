La sonda Voyager I, que despegó hace 36 años, primera nave que abandona el Sistema Solar

Cuando despegó de Pasadena hace 36 años, la 'Voyager I' iba dotada con una grabadora de ocho pistas y ordenadores con una memoria 200.000 veces menor que un móvil de gama media. No obstante, y a pesar de estas limitaciones, la sonda pasará a la historia al ser la primera que ha salido del Sistema Solar rumbo al espacio oscuro, frío y desconocido que ha retratado mejor la ciencia ficción que la ciencia como tal, según informaba ayer 'The New York Times'. De hecho, el despegue de la 'Voyager', que iba en una misión para cuatro años a Saturno, coincidió ese mismo año con el estreno de 'La guerra de las galaxias' de George Lucas.



La nave solitaria, situada actualmente a 19.000 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, ha estado desde hace tiempo en el límite de atravesar el Sistema Solar. De hecho, los científicos han debatido con frecuencia sobre si lo había hecho o no. Pero ahora, sobre la base de los datos que todavía manda la aeronave, ya se sabe que está en algún punto del espacio estelar, lleno de polvo y de otras materias producto de la explosión de las estrellas.



Imágenes espaciales



El hecho hubiera tenido una trascendencia aún mayor si la 'Voyager I' siguiese mandando fotos a la NASA. Pero no lo hace desde 1990 para ahorrar energía. En el periodo en que fue la nave más avanzada, envió una gran cantidad de imágenes de Júpiter y Saturno. No obstante, los que siguen sus evoluciones en el centro espacial esperan que siga enviando datos hasta 2025.



Los ingenieros de la NASA se asombraban ayer de que una tecnología tan rudimentaria siguiera funcionando. Y añadían que quedan aún un montón de aeronaves antiguas vagando por el espacio. Pero ninguna de ellas ha dado una sorpresa tan grande como la 'Voyager I', que ya pasa por derecho propio a la historia de la conquista del espacio.