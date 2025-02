La tragedia de una gran violinista

Su muerte fue una de las grandes tragedias de la historia del violín. La violinista francesa tenía 30 años y aún era una estrella en ascenso cuando el vuelo de Air France en el que viajaba se estrelló contra una montaña en el archipiélago de las Azores. Tras su fallecimiento, el mundo de la música respondió con testimonios conmovidos. El director Charles Münch apostrofó: “Cada vez que por la gracia de Dios seamos capaces de hacer música realmente bien, te sentiremos muy cerca de nosotros”. El director Eugene Ormandy la llamó la “violinista más grande, y me atrevería a decir, una de las más grandes intérpretes de violín de nuestro tiempo”. Para Pablo Casals, “su forma de tocar fue una de las mayores revelaciones, tanto instrumentales como musicales. A la impresión de perfección, equilibrio y gusto artístico, añadió en su interpretación fuego y abandono que llenaron su forma de tocar de riqueza”.

Nacida en París en 1919, Neveu demostró su grandeza a edad temprana: estudió primero con su madre violinista y a los siete años ya había interpretado los conciertos de Bruch y Mendelssohn. Después de recibir más lecciones con George Enescu, ingresó en el Conservatorio de París, donde, tras estudiar violín con Jules Boucherit y composición con Nadia Boulanger, obtuvo un primer premio a los once años. Luego fue contratada por Carl Flesch, quien deseaba darle clases gratis y le dijo: “Hija mía, has recibido un regalo del cielo y no tengo ningún deseo de tocarlo. Todo lo que puedo hacer por ti es darte algunos consejos puramente técnicos”. Trabajó con él durante cuatro años.

Con sólo quince años, Neveu viajó a Varsovia para la primera edición del Concurso Wieniawski. Allí cautivó al público especialmente con su interpretación de Tzigane de Ravel y derrotó a David Oistrakh , de veintiséis años , junto con una serie de otros dignos competidores, entre ellos Henri Temianka, Boris Goldstein, Bronislav Gimpel y una jovencísima Ida Haendel , por el primer puesto. Inmediatamente después, se realizaron giras por Europa, la Unión Soviética y Estados Unidos.

Desafortunadamente, su carrera se vio interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, durante la cual permaneció en París, sin poder dar muchos conciertos. Tuvo la oportunidad de pedir una sonata a Francis Poulenc, quien más tarde relataría: “Para ser honesto, no me gusta el violín como instrumento solista… pero ¡cómo podría resistirme a una sugerencia de Ginette Neveu!… La guerra nos había privado de Menuhin , Heifetz y Francescatti , pero tuvimos la inesperada fortuna de tener a su igual en nuestra puerta… Hay algunos detalles sabrosos en la parte del violín, totalmente debido a Ginette Neveu, quien fue de gran ayuda en la escritura instrumental…”. Ambos estrenaron la sonata en junio de 1943.

También era una colorista sensible y creativa, y utilizaba diapositivas con gran efecto para los cambios de color y ritmo. Dejó muy pocas grabaciones. Quizás las más importantes sean un Concierto de Brahms , ardiente en su apertura y contundente en su final, y un Poema de Chausson profundamente elocuente , ambos interpretados con Dobrowen y la Orquesta Filarmónica.

La imaginación de algunos cronistas señala que, en medio de la confusión tras el accidente aéreo , durante el rescate de los cadáveres alguien se robó el instrumento que, como se sabe, es considerado el mejor violín del mundo; hoy quedan pocos originales en circulación o reposan como reliquias en los museos. No obstante, la versión más razonable lleva a una conclusión difícil de rebatir. El avión Constellation se precipitó sobre unas rocosas montañas e inmediatamente se incendió, lo cual explica que el instrumento simplemente se quemó y desapareció por la voracidad de las llamas.