La travesía de conseguir alquiler en La Plata seas o no estudiante

En 2020 se sancionó la Ley de Alquileres. Aunque a priori iba a ser beneficiosa para los inquilinos, su aplicación de manera deficiente complica las cosas. El inquilino cuenta con más poder al aumentar el plazo del contrato de dos a tres años y habilitar un solo ajuste anual de precio, que lo rige un índice elaborado por el Banco Central en relación a la inflación y la remuneración de los trabajadores. ¿Qué generó esto? Que los propietarios sacaran sus propiedades en alquiler y las pongan a la venta. El problema de la crisis habitacional en La Plata, como en el resto de las grandes ciudades del país, es estructural. La clase media empobrecida y el bajo valor de los sueldos respecto a la inflación hacen que a una persona o a una familia le sea imposible acceder a una vivienda digna.

Diario Hoy, al tanto de esta problemática, se comunicó con dos tipos de inquilinos diferentes de nuestra ciudad, para poder mostrar de esta manera la dificultad que encuentran un estudiante y una familia convencional a la hora de alquilar.

Mauro Rivas es un estudiante de 23 años oriundo de Chacabuco que ya lleva casi 6 años en nuestra ciudad. En plena pandemia, para no generar un gasto extra, decidió volver a su pueblo y así no tener que alquilar. A finales del año pasado volvió a la Plata y se encontró con que la casa donde vivía ya estaba alquilada, entonces se enfocó en alquilar otra, y esto nos decía: “La verdad, nunca pensé que me iba a ser tan difícil encontrar un lugar para vivir, no sólo porque hay muy pocos, sino porque los precios son una locura. Por un monoambiente pequeño, con una sola ventana, me pidieron 28.000 pesos de alquiler más dos meses de depósito y la firma de los papeles. Todo llegaba cerca de los 100.000 pesos solo para entrar”, explica Mauro, un poco consternado por la situación.

María Eugenia Fabrri es oriunda de La Plata pero tiene su departamento en Berisso, donde vive con su esposo y sus dos hijas pequeñas. Por problemas familiares, tiene la necesidad de volver a vivir en La Plata, por lo cual pusieron en alquiler su departamento para de este modo alquilar otro o una casa pequeña. Esta situación empezó hace un año, y todavía no pudieron conseguir nada. Esto le decía María Eugenia a diario Hoy: “Nuestro departamento es de dos ambientes, con dos balcones en un tercer piso, averiguamos y nos dijeron que como máximo, por estar en Berisso, lo podemos alquilar a 30.000 pesos. Sabiendo esto empezamos a buscar en La Plata y no podíamos creer los costos. Empezamos buscando en el casco urbano, pero luego nos fuimos alejando y eso tampoco cambió mucho. Por una casa pequeña, con dos habitaciones, un pequeño patio y que estaba un poco en mal estado, nos pidieron 45.000 pesos. Era en Los Hornos. No podemos encontrar algo acorde a lo que podemos pagar y realmente necesitamos mudarnos”, termina Fabrri.