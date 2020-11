Leopoldo Luque: "Era lo más común que Diego muera de un paro cardíaco"

El médico personal de Diego Maradona, Leopoldo Luque, rompió el silencio ante los medios en su domicilio. Tras ser imputado por "homicidio culposo", destacó que no tiene nada que ocultar y que intentó ayudar siempre al "Diez": "Siempre estuve a disposición de la justicia y me llamó la atención el procedimiento, pese a que no lo entiendo. Les di todo lo que necesitaban, porque no tengo nada que esconder. Se llevaron la historia clínica de Diego". Además señaló que él extendió la internación y que era posible su muerte: "Era lo más común que Diego muera de un paro cardíaco. Su muerte no tiene nada que ver con la operación".

Además se mostró muy triste por la muerte de Diego: "Estoy muy mal porque se murió mi amigo y lo acompañé hasta el último momento. En el entierro vi a gente que antes no la había visto. Diego odiaba a los médicos y a todo el mundo, en cuánto a la salud. Yo nunca busqué nada con él y siempre fui genuino. Diego tuvo autonomía siempre con su salud y para tener control sobre él, se debe tener un criterio judicial".

También detalló como era su relación con el astro del fútbol mundial: "Diego me echó un montón de veces de su casa y la relación era la de un padre rebelde con un hijo. Después me llamaba, pero tienen que entender que yo soy neurocirujano e hice cosas de más por él. Las estupideces que están hablando están dañando la memoria de Diego, porque él me quería mucho. Diego era un paciente de alta y él tenía autoridad para echar a todos. Yo no puedo internar a un paciente y mandarlo a un manicomio, porque él estaba bien. Él no quería recibir a las hijas".

Por otro lado, contó como fue la última vez que se vieron y la discusión que tuvieron: "El jueves fui y me echó, pero siempre pasó eso ¿Qué se hace con eso? Si él tiene voluntad y yo era el único al que bancaba dentro de su habitación, porque sabía quien era soy yo. Él me echó y quiso que lo deje tranquilo. Me insultó, pese a yo decirle que siga para adelante. Yo tenía una relación diferente con él".

También criticó a los que hablan mal de su procedimiento médico: "Es muy fácil hablar desde la vereda de enfrente y todo este quilombo se evitaba. Yo lo quería y lo amaba a Diego, y sabía que era el único que podía ayudarlo. Me dijo que me quería cagar a palos y le dije que primero se tenia que levantar de la cama. Cuando Diego se ponía mal, echaba a todo el mundo. Casi me agarro a piñas con él para internarlo. Su riesgo era de consumo".

A su vez, se refirió al esfuerzo que hizo por Maradona y también lo difícil que fue tratarlo: "Yo hice todo por Diego, pero él quería una vida mala. Hicimos todo para que mejore su calidad de vida, pero él se negaba. Muchas veces lo ví solo y lo quise traer a mi casa. Quise pelotear con él, pero no quería. Y me decía que ya había sufrido y pasado por todo eso, porque quería estar tranquilo. Él estuvo triste todo este tiempo y se quiso castigar, pero yo no lo dejé".

Además aclaró que hizo lo imposible para ayudarlo: "Diego hizo siempre lo que quiso y a Gimnasia no estaba bien para ir, el día de su cumpleaños. Diego terminó solo, porque quiso. Pero la diferencia es que a mi no me atendía, pero yo me le metía en la pieza. Y me sacaba cagando. A las hijas no las quería ver, pese a que su familia lo quería. Él extrañaba mucho a sus padres".