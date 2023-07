Licencia de conducir: qué dato hay que revisar para que tenga plena validez

Actualmente, mientras se lleva adelante un proceso de modernización en las licencias, muchos conductores pasan inadvertido un dato que deja a este documento sin valor. Tener esta referencia actualizada en el carné es obligatorio y, de no cumplirlo, implica una penalización que la mayoría de las personas desconocen, pero a la que están expuestas.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación, encargado de los operativos de control en las diferentes rutas del país, expresaron que “si no lo tiene, se trata de una licencia inválida”. Y es que se refiere a la actualización del domicilio según el DNI del titular, ya que no puede diferir una dirección de otra en ambos documentos.

Si no coinciden en ambas documentaciones, la licencia no está habilitada para circular y, por ende, se procede como resultaría ante el caso de un conductor que maneje sin tener el registro autorizado. Responsables del área de licencias de la Ciudad de Buenos Aires aseguraron que, dentro de la Capital Federal, el domicilio no hace diferencia. Es decir, si en la licencia aparece una dirección del barrio de Belgrano, pero en el DNI figura Almagro, no hay penalización.

Sin embargo, en la Provincia de Buenos Aires sí hay una diferencia si se hace el cambio de partido. Supóngase que se cambia el domicilio en el DNI para certificar que ahora se vive en San Isidro, pero en la licencia todavía figura, por mencionar un caso, Vicente López. Esas serían dos jurisdicciones distintas, por lo cual se debería actualizar también el domicilio en la licencia. Si no, se declara inválida.

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) indicaron que hay un plazo de hasta 90 días para actualizar ambos documentos. A partir de ese plazo, la licencia pierde validez si los datos no coinciden.

Otro de los usos importantes que la coincidencia de datos tiene a nivel trámite es si se quiere solicitar el Permiso Internacional de Conducir para manejar en otro país. Ese certificado lo emite exclusivamente el Automóvil Club Argentino (ACA) y solicita de manera obligatoria que los datos del domicilio coincidan tanto en el DNI como en la licencia de conducir. Si no lo hacen, no se puede continuar con el pedido y emitir el mencionado permiso.