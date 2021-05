Llega Twitter Blue: ¿qué funciones incluye la versión paga de la red social?

La red social Twitter confirma Twitter Blue, su servicio pago con funciones exclusivas para quienes decidan acceder a él por u$s2.99 al mes. Ofrecerá desde deshacer el envío de un tweet hasta dar propinas entre usuarios. Y se podría adquirir dentro de la aplicación en la App Store.

Twitter no hizo ningún anuncio de manera oficial ni la posible fecha de lanzamiento, pero hace tiempo hay rumores respecto a un posible servicio de pago de la red social, teniendo en cuenta que desde su origen siempre ha sido gratuita.

Finalmente, la investigadora de Hong Kong, Jane Manchun Wong, tuiteó que se convirtió en “el primer cliente de Twitter Blue que paga”.

Funciones

Las nuevas características serían la posibilidad de eliminar la publicidad y tener un servicio más privado. También, se podrá deshacer el envío de tweets durante unos segundos y, por otro lado, realizar colecciones de tweets.

Twitter hoy tiene la opción Bookmarks que permite guardar tweets, pero quienes abonen alrededor de 3 dólares a fin de mes tendrán el beneficio de categorizar esos marcadores en carpetas de diferentes contenidos y clasificaciones.

Además, los usuarios tendrían la posibilidad de hacer pagos de manera independiente a usuarios individuales. Es decir, se podrán suscribir a tweets (Super Follow) y dar propinas (Tip Jar). Mientras que respecto a lo estético, tendrá temas de color como iconos de aplicaciones personalizados.

Otra función de Twitter Blue será la suscripción a diferentes niveles de acceso. El plan con precio más alto tendrá más posibilidades. No está confirmado, pero algunos precios podrían incluir desde recibir newsletters a artículos de pago. Se espera también, según escribió Wong, un modo de lectura.

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Twitter is calling their upcoming Subscription Service “Twitter Blue”, priced at $2.99/month for now, including paid features like:



Undo Tweets: https://t.co/CrqnzIPcOH



Collections: https://t.co/qfFfAXHp1o pic.twitter.com/yyMStpCkpr — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 15, 2021