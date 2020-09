“Lo que está haciendo la Municipalidad es una irresponsabilidad”

Ayer, el integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), Arnaldo Dubin, denunció la falta de intervención de la Municipalidad de La Plata a la hora de controlar el cumplimiento de los protocolos en el marco de la pandemia de coronavirus. “Es una falta de respeto a nuestra tarea”, expresó el profesional.

Mientras que el Gobierno nacional anunció este viernes una nueva extensión del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), La Plata se convirtió en un gran descontrol con bares y restaurantes repletos de gente en su interior y en las veredas.

“Me comuniqué al 147 para denunciar a un pub que está en la esquina de mi casa, y se veía lleno de gente adentro y afuera. Pasaron varias horas y nadie hizo nada. Volví a llamar y me dijeron que ya estaba tomado el reclamo, pero nadie se acercó hasta el lugar, que se mantuvo así durante todo el día”, declaró el intensivista a este multimedio.

Por lo bajo, se comenta que el intendente Julio Garro estaría haciendo “la vista gorda”, ya que “comprende las dificultades económicas del sector”. Al transitar las calles de los centros comerciales locales esta versión cobra fuerza, ya que se observa una gran cantidad de negocios infringiendo la política del Gobierno nacional.

“Por ahora, lo único efectivo sigue siendo la cuarentena. Más de lo que hacemos los intensivistas, no podemos, y cada vez vamos a poder menos. Estamos conviviendo con terapias llenas, haciendo malabares para encontrar un lugar para internar a los pacientes y viendo cómo se mueren. Entonces, cuando me hablan de vacaciones, de abrir boliches, me parece una trivialidad inaceptable”, afirmó Dubin días atrás en diálogo con diario Hoy.

Mientras que esta semana La Plata se ubicó en segundo lugar a nivel provincial en cantidad de casos de coronavirus, con hospitales que confirmaron la falta de camas, el Municipio dejó la ciudad a la buena de Dios.