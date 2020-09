El ojo de una platense que mira más allá de los hechos

Luciana Demichelis es fotógrafa y creadora de Freezer, una plataforma de fotografía contemporánea donde comparte contenido con otros artistas de Latinoamérica. Esta semana recibió por su trabajo el reconocimiento de la escuela de fotografía documental Blackkamera, de España, que le otorgó una beca para trabajar con la prestigiosa agencia Magnum.

“Estoy muy contenta. Durante mucho tiempo no me presenté a ­concursos, ahora empecé a mandar y me salió bien: se me dieron tres becas casi al mismo tiempo. No esperaba que pasara todo esto, estoy ­alucinada”, reveló a diario Hoy Demichelis, quien tiene 28 años y, prácticamente, la mitad de su vida dedicada a la fotografía.

Además del reconocimiento de la institución de Bilbao, la artista que vive y trabaja en La Plata también ganó la beca del Festival Internacional de Fotografía de Valparaíso y se adjudicó otra distinción que debe mantener en reserva.

“Dicto talleres en los que vengo desarrollando la idea de ficción en la fotografía, una idea bastante extraña dentro del rubro porque, por lo general, se la asocia a una herencia de memoria y verdad. Y me parece muy interesante pensar que ya no es necesario realizar una fotografía que esté en relación directa con lo que está sucediendo en los hechos, sino ver cómo representamos esos hechos. Mi trabajo fue por acá en la presentación a la beca”, contó.

Para Demichelis, como para muchos, “con la pandemia varias cosas se convirtieron en virtuales; mucha gente se muere y pareciera que lo único que pasa es que esa persona no está más en línea. Solo algunos privilegiados podemos hacer cuarentena, y en mi caso todo se volvió más virtual de lo que esperaba.

Mis viejos están trabajando en hospitales públicos y yo estoy expuesta a demasiado contenido virtual: me pareció que ahí había un subtexto que estaba muy bueno, la idea de lo virtual en la fotografía y el fotoperiodismo. El desafío de la beca es plasmar esa idea de representación de la pandemia sin salir de mi casa”.

“Pienso que como comunicadores tenemos que pensar un poco más cuáles son las nuevas maneras de narrar lo que está sucediendo. Es más complicado, pero creo que logra resultados más interesantes”, opinó.

Fotógrafos por todas partes

Entre 2013 y 2019, Luciana ­Demichelis creó el archivo fotográfico de la Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino de La Plata; además, coordina talleres desde 2015 y realizó coberturas de numerosos eventos culturales en la ciudad. “Es difícil definir qué pongo delante de la cámara, pero creo que intento que las imágenes no estén relacionadas con una idea de realidad –explicó–. No busco representar la realidad. Si bien hice fotos de muchos estilos, creo que siempre hay algo presente que tiene que ver con lo artificial o lo ficcional, eso es lo que me ­interesa”.

Sobre esta época saturada de imágenes y redes sociales, en la que prácticamente todos usan teléfonos con cámaras y sacan fotos, Demichelis opina que “está buenísimo todo lo que tienda a democratizar el acceso. Muchas de las fotos que quedaron en la convocatoria son de mi celular. No creo que todos los fotógrafos tengan que tener una Nikon. Ahora, también creo que no se trata tanto de sacar la foto, sino de organizarlas y ponerlas en valor. Todos pueden tener fotos buenísimas, pero organizar tiene que ver con movilizar ciertas ideas que te interesan, qué queremos decir con esas imágenes”.