Los kiosqueros marcharon por las figuritas del Mundial

La UKRA protestó en las oficinas de Panini por la falta de stock de figuritas y álbumes del Mundial Qatar 2022.

El furor por el albúm de la Copa del Mundo de este año esta superando todas las expectativas, pocas veces ha ocurrido una situación tal como la de que no se consigan figuritas debido a la gran demanda.

En este sentido, los kiosqueros pusieron el grito en el cielo por no poder satisfacer el pedido de tantos chicos que van a los kioscos uno tras otro pidiendo lo que todos buscan, y la respuesta siempre es la misma: "no me quedaron".

Lo que le reclama la UKRA a Panini, la empresa fabricante del álbum y las figuritas, es que ésta priorizó entregas a las grandes cadenas por sobre los locales de barrios, y eso provocó que los pequeños y medianos comerciantes se quedaran rápidamente sin mercadería ante la alta demanda.

La "venta exclusiva" que pidieron fue rechazada, sin embargo, la compañia escuchó los planteos realizados y trabajará en mejorar el abastecimiento de los negocios.

"La distribución es uniforme en todo el país y buscamos que sea lo más equilibrada posible", le aclararon desde Panini a el medio El Cronista, que tambíen conversó con Ernesto Acuña, vicepresidente de UKRA, quién sostuvo: "Dicen que están trabajando a full. Calculamos que se va a ir normalizando de a poco. Pero sabemos que habrá faltantes porque notamos que la demanda es mayor a la oferta. En los últimos días, algunos kioscos recibieron consultas cada 15 segundos. Somos un país de fanáticos. Esto demuestra la pasión de la sociedad, pese a un momento económico delicado. Cada paquete cuesta $ 150 y trae cinco figuritas. Para llenar el álbum se necesitan 700 'figus'".