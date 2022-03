Los tigres de San Luis ya están en Sudáfrica

Tiempo atrás se dio a conocer la información de que cuatro tigres se encontraban abandonados viviendo en un vagón de tren. En ese lugar permanecieron durante los últimos 15 años en la provincia de San Luis. El pasado miércoles y gracias al esfuerzo de distintas entidades, los animales comenzaron su proceso de viaje hacia Sudáfrica, lugar al que llegaron en las últimas horas.

La organización encargada del traslado, Four Paws, confirmó el arribo y redactó a través de un comunicado: “Bienvenidos a casa Messi, Sandro, Mafalda y Gustavo, los tigres que vivieron en un vagón de tren toda su vida y ahora tienen una segunda oportunidad en la vida. Ya no están rodeados de metal”. Esta se convirtió así en la primera misión de este tipo llevada a cabo por la organización en Sudamérica. Según se sabe, en el año 2007 el dueño de un circo no pudo llevarse a un macho y a una hembra y los dejó al cuidado de un agricultor, con la promesa que pronto volvería. El dueño no volvió y los tigres se multiplicaron, formando una familia.