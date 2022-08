Luises: crónicas de exilios

Luises es el resultado de una reflexión de Carlos Borri sobre el exilio, esa imperiosa necesidad de partir dejando todo atrás “cuando no hay más remedio, cuando no hay salida ni futuro y el no hacerlo implica bajar la cabeza y aceptar lo inaceptable”.

A partir de las vivencias de sus dos abuelos Gigio y Luigi, así como las de Luis, su hermano, el autor buscó contextualizar los exilios y comparar esas experiencias con las propias y las de su familia. Encontró las mismas dudas y los mismos dramas: adaptarse, regresar, conservar su cultura, sobrevivir.