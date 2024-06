Malestar en San Carlos por falta de conexión de Movistar

No son pocos los vecinos del barrio San Carlos que vienen acumulando reclamos a la empresa Plantel SA, que hace los servicios de mantenimiento de la señal y las conexiones de Movistar en la ciudad de La Plata por la falta de conexión a la red en las últimas cuatro semanas.

Se trata de una firma cuya sede central está en Mar del Plata y que recibe concesiones de mantenimiento por parte de otras marcas como Movistar en determinadas ciudades o metrópolis del país como La Plata.

La problemática está instalada propiamente en la cuadra de la calle 150 entre 45 y 46, donde los vecinos afirmaron que no tienen el servicio de internet, ni tampoco el de TV por cable, lo que les dificulta totalmente la comunicación al no haber buena señal de la misma empresa.

En declaraciones que hizo un vecino a diario Hoy, Gonzalo, contó: “Hace más de 15 días no tenemos el servicio de internet de fibra óptica, ni TV, ni tampoco teléfono fijo que brinda la Empresa Movistar Hogar”.

Sobre lo que ocurre en la zona oeste platense, también explicaron: “Vino un técnico de Movistar con la camioneta y nos dijo que hay un poste que tiene la caja con todos los cables qué está a punto de caerse arriba de una casa”.

Por último, remató: “Nos dijo que él no podía hacer nada, pero que iba a venir el camión de plantel, pero nunca vino. Es un peligro para todos y además, seguimos incomunicados. Esto no es un problema de roba cables, es un problema de ellos mismos que no vienen a cambiar el poste”, finalizó.