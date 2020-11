Marcha en 131 y 637 por mejoras en el barrio

Al sur del casco urbano los vecinos de 131 y 637 marcharon para reclamar ante el mal estado del barrio. Denuncian falta de luminarias y calles rotas que impiden el acceso a las ambulancias.

Diferentes organizaciones sociales nucleadas en el Comité Popular hicieron los reclamos pertinentes al delegado del barrio y a la Municipalidad sin embargo no han tenido respuesta “hacemos los pedidos y no hay respuesta del Municipio ni del delegado”, aseguró Iris una de las referentes, "las calles están horribles y las ambulancias no entran” concluyó.

Por su parte Laura, una vecina del lugar, insistió que la marcha se hizo porque “no cumplieron lo prometido en campaña”.

Además le falta de luminaria y las inundaciones por las lluvia, reclaman que se mejore la frecuencia del transporte público.