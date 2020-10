"Mi esposo murió salvando vidas"

El 30 de agosto pasado, Antonio Gil Yovera, enfermero del Hospital de Niños de La Plata, falleció prodcuto del coronavirus. El trágico suceso generó un enorme pesar en la comunidad médica de la Ciudad y desde ese momento, cada fin de mes, se realiza una manifestación en pedido de mejoras laborales para los trabajadores de la salud.

En diálogo con este medio, su esposa y también enfermera del Hospital San Martín, Carmen Burgos, destacó lo díficil que fue este tiempo para ella y su familia. "Es muy difícil la situación que estoy pasando sola y recibo mensajes y llamadas para saber si necesito algo. Me genera mucha confianza que mis colegas estén constántemente pendiente de mi", destacó.

Además recordó a su esposo y remarcó el enorme vacío que siente: "Antonio es y será una gran persona, humilde perfil bajo, solidario. Para mí era mi amigo y mi confidente. Nunca pensé que está pandemia me lo iba a arrebatar de esa manera y es injusta la vida. Lo amo y lo amaré siempre".

Por otro lado destacó que cada fin de mes, encabeza una manifestación en la Ciudad con el fin de mejoras en los derechos laborales de los empleados de salud y señaló que la gente no toma conciencia de la grave situación de la pandemia: "Creo que es porque no lo han pasado en carne propia. Creen que es mentira y que es algo del Gobierno. Sin embargo, colegas están muriendo porque estamos en la primera línea de combate contra el Covid-19. No entienden que los médicos dan su vida para salvar a los pacientes que están en UTI y en terapia intensiva. Nosotros como enfermeros, estamos junto a los médicos luchando a la par".

Por último, decidió dejarle un mensaje a la gente, para que se cuide del coronavirus: "Les pido que tomen conciencia que los trabajamos en salud, nos arriesgamos mucho y no tenemos vacaciones. Además sufrimos estrés y a veces nos sentimos discriminados, por sólo trabajar en salud. Les pido que usen barbijos, alcohol y tomen distancia social. Mi esposo Antonio murió salvando vidas".