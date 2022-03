Multitudinaria movilización por el Día Internacional de la Mujer

Mujeres de todo el país se movilizaron y realizaron un paro nacional este martes contra la violencia machista, con la consigna "la deuda es con nosotres y nosotras" y el objetivo de "recuperar la calle" y "tejer una nueva agenda de reivindicaciones" en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En la Ciudad de Buenos Aires (CABA), las mujeres marcharon desde las 16 a la Plaza del Congreso, donde se leyó cerca de las 18 un documento en un escenario montado en la vereda del Parlamento con la presencia de referentes del feminismo y el sindicalismo.

El colectivo Ni Una Menos señaló que "este 8M 2022 recuperamos las calles para decir: La deuda es con nosotras y nosotres y que la paguen los que le fugaron".

"Paro y movilización. No hay respuestas aisladas ni individuales, hay manifestación colectiva", escribió en Twitter días atrás.

Como parte de las actividades del 8M, el domingo el presidente Alberto Fernández dijo que "la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos" y aseguró que "nadie debe ser discriminado en función de su género", al cerrar el Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

También, el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD) organizó la tercera edición del ciclo "Nosotras Movemos el Mundo" en cuyo acto inaugural estuvo presente el presidente. De las actividades que se desarrollaron en CCK, en Tecnópolis y en la sede del MMGyD participaron más de 10.000 personas.

El color de la movilización

La concentración y movilización de miles de mujeres adultas, jóvenes y niñas en conmemoración del 8 de marzo, no tuvo ausencia de color e ingenio a la hora de la puesta en acción de los carteles y consignas de reclamo en una jornada marcada por la lucha.

“Marchamos porque estamos vivas, pero no sabemos hasta cuándo”; “Si vuelve la Edad Media estoy del lado de las brujas”; “Tranquila mamá, hoy no voy sola por la calle”; “Nos queremos libres, vivas y empoderadas”; “Somos el grito de las que ya no tienen voz” y “El patriarcado tiembla cuando nos ve marchar”, fueron algunos de los cientos de carteles de todos los tamaños y colores presentes.

También se hicieron presentes las hinchas organizadas de los clubes más importantes de la ciudad como Estudiantes y Gimnasia, que marcharon juntas con las fanáticas de Boca, River, San Lorenzo y otros clubes para marcar que las mujeres también ocupan espacios en las canchas y con el lema: “Que la violencia no sea un clásico”.

También se hicieron presentes artistas y diseñadoras que no dejaron el arte por fuera de la militancia. Por ejemplo, una de las intervenciones tuvo espacio sobre la propia Plaza Moreno, por parte de Mulata DCV, que reunió a una variedad de mujeres que estamparon un enorme dibujo sobre la calle 12 con la leyenda: “América Latina va a ser toda feminista”.

Además, muchas niñas y niños junto a sus madres formaron parte del escenario de la tarde platense, donde el clima acompañó en todo momento. “Vine con mis hijas porque ellas son el futuro y quiero que vivan en una sociedad mejor. Yo lucho por mí y por todas, pero sobre todo por ellas, quiero que sean libres cuando crezcan”, dijo a diario Hoy María Luz, que fue con “Charo” y “Mili”.