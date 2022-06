Netflix confirmó la lanzamiento de su versión Low Cost

Luego de obtener los resultados del primer trimestre del 2022, en lo que devela que Netflix tuvo una pérdida de 200.000 suscriptores, Reed Hastings, co-CEO de Netflix, comentó que la plataforma lanzaría versiones a un costo más bajo pero con publicidad, que se exploraría durante el próximo año o dos años. Luego, se dio a conocer que esta versión estaría disponible este año.

Es así, que Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, anunció la noticia durante el festival de Cannes Lions: la plataforma lanzará una versión AVOD: “Hemos dejado fuera de la mesa a un gran segmento de clientes, que son personas que dicen: ‘oye, Netflix es demasiado caro para mí y no me importa la publicidad'”, además, añadió: “Agregamos un nivel de anuncios, no estamos agregando anuncios a Netflix como lo conocen hoy.

Estamos agregando un nivel de anuncios para las personas que dicen ‘quiero un precio más bajo y miraré los anuncios'”. Y concluyó: “Tenemos mucha escala, rentabilidad y flujo de efectivo libre para continuar haciendo crecer este negocio”.