Neuquén: un médico estalló de bronca en medio de un piquete

Este Jueves Santo, profesionales de salud de Neuquén realizaron cortes de ruta como protesta en distintos puntos de esa provincia, en reclamo de mejoras salariales, e impidieron el paso de vehículos en la ruta 22.

Cerca de la localidad de Arroyito, se vivió un momento de tensión cuando turistas realizaron un "contrapiquete" y obstruyeron el paso de dos ambulancias que trasladaban a pacientes de urgencia.

Un médico que circulaba en uno de estos vehículos estalló de bronca y se cruzó con varios turistas. “¿Cómo es la cosa? No me falten el respeto a mí, porque me da bronca. Hace un año que me estoy rompiendo el c…. por los pacientes ¿entendés? Me rompe las p…. Hace un año que no veo a mi hijo por esta m…. Me tienen las bolas por el o… ¡Me deslomo!, la p… madre”.

Lógicamente, su reacción se viralizó rápidamente en las redes sociales.