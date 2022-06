Mientras el país acumula un mes de reducción de contagios por Covid-19 y se continúa la campaña de vacunación en cada rincón del territorio, los especialistas vuelven a recomendar no relajarse y extremar las medidas sanitarias para evitar una nueva ola en medio de los subtipos de la variante Ómicron que son capaces de evadir los anticuerpos.

“Nos encontramos cursando la pandemia. En el mundo, que está en aumento, hoy hay algo de 800.000 casos nuevos por día. No podemos decir que la pandemia terminó. Estamos como en algunas de las olas anteriores, salvo la ola que se presentó en enero, febrero, que fue la más importante de todas”, le expresó a diario Hoy el médico infectólogo y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, Ricardo Teijeiro

A su vez, el experto precisó que circula un virus “que ya no tiene la agresión que tenía antes por varios motivos: por un lado, porque perdió agresividad; y por otro lado porque la gente logró protección porque ya tuvo la enfermedad, o ya está vacunada, o porque hay un alto porcentaje de la población en los países que tienen accesibilidad a la vacuna. Esto no pasa en África, donde hay países que todavía no tienen accesibilidad a la vacuna y son los focos inclusive que se puede generar con mayor probabilidad nuevas mutaciones”.

Cabe remarcar que los especialistas advirtieron que los nuevos subtipos BA.4 y BA.5 de la cepa Ómicron descubierta en Sudáfrica son capaces de evadir los anticuerpos, lo que combinado con la falta de aplicación de la dosis de refuerzo en la población podría iniciar una escalada en los contagios.

Sobre la cantidad de fallecimientos, que se vio incrementada 145% en relación a la semana pasada, cuando se habían informado 22 decesos, sostuvo: “Hay un aumento de fallecidos, pero cuando uno mira el número de muertes en invierno no siempre es causa del coronavirus. Muchas veces son pacientes que tienen esta enfermedad, pero mueren por otras causas. Obviamente que invierno puede crecer el número, pero hay que determinar bien cuál es la causa, si tiene comorbilidades, si está vacunado o, si aparte de tener Covid-19, tiene una enfermedad más grave”.

Campaña de vacunación

“En nuestro país, si bien es importante, todavía está muy frenada en las dosis de refuerzo. Todavía hay mucha gente, como un 50% de la población, que no accedió a esta, o porque creyó que ya había terminado la pandemia o porque decidió que no hace falta vacunarse. Hay que insistir en esos grupos que son los que mantienen los focos de riesgo”, remarcó Teijeiro.

Hasta ayer, se habían aplicado en el país 105.700.000 vacunas contra la Covid-19. En tanto, los inoculados con esquema iniciado son 40.839.000; los vacunados con esquema completo alcanzaron los 37.595.000; los vacunados con dosis adicional son 3.095.000; y los vacunados con dosis de refuerzo llegaron a 24.100.000.

Asimismo, el profesional completó: “Y lo otro que quiero agregar es que las vacunas de ARN mensajero fueron aprobadas por la FDA y aparte hay una aprobación para los niños mayores de seis meses de edad, que esos son nichos epidemiológicos importantes y las vacunas de ARN acaban de hacer aprobadas hace una semana”.