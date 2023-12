Observan un enorme río intergaláctico de estrellas

Un equipo internacional de astrónomos acaba de descubrir el primer río intergaláctico de estrellas en el cúmulo de Coma. La corriente es la más grande detectada hasta la fecha y tiene el potencial de aportar información relevante sobre la naturaleza de la materia oscura. El investigador Javier Román, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), encontró el río de estrellas mientras observaba halos de astros en las galaxias del cúmulo Coma.

Para el estudio, los científicos utilizaron los telescopios Jeanne Rich y William Herschel. Los instrumentos son relativamente pequeños si se les compara con observatorios populares, como el Telescopio Espacial James Webb o el observatorio ALMA en Chile. En la imagen generada por la combinación de datos apareció una línea oscura anómala. La tenue estructura parece estar alejada de la influencia gravitacional de las galaxias del cúmulo y presenta un tamaño 10 veces mayor que la Vía Láctea. Al nuevo caudal de estrellas lo nombraron Corriente Gigante de Coma.

El río fuera del cúmulo Coma es un hallazgo insólito. No hay registros de una corriente de estrellas de ese tamaño en el espacio entre galaxias. Estructuras similares de menor magnitud habían sido identificadas en el Grupo Local, donde se encuentra la Vía Láctea, Andrómeda y la Gran Nube de Magallanes.

Aunque el universo parece desordenado, lecturas cosmológicas han revelado que todos los cuerpos tienden a agruparse en estructuras colosales y coherentes. Las estrellas se unen para formar galaxias que a su vez conforman cúmulos y finalmente supercúmulos. Todos los cuerpos en el universo parecen estar atados entre sí, como en una telaraña, gracias a la denominada red cósmica. La gravedad, la materia y la energía oscura son las principales sospechosas del fenómeno.

Los ríos de estrellas son comunes en las galaxias, pero no en el espacio intergaláctico. Si bien el espacio entre galaxias no está “vacío”, hasta hace poco se pensaba que no había objetos masivos ordenados en estructura. Los astrónomos piensan que fenómenos como la Corriente Gigante de Coma solo pueden explicarse por la influencia de materia oscura. Esta es la sustancia hipotética que compone casi el 70% de la materia en el universo y que es responsable de la unificación de las galaxias.

“Es difícil no quedarse maravillado con esta nueva estructura descubierta, es tan descomunal que si la pudiéramos poner entre nuestra galaxia y la de Andrómeda uniría ambas galaxias a través de un puente de estrellas”.