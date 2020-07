Paciente internado en el San Martín denuncia malos tratos en la unidad coronaria

Un vecino de nuestra ciudad que está internado desde finales de mayo en el Hospital San Martín de La Plata denunció abandono de persona, ya que viene reclamando por frazadas y abrigo dentro de la unidad coronaria en donde se encuentra internado.

Según expresaron allegados a César Romero, con la llegada del invierno y las bajas temperaturas se solicitó una frazada para poder dormir con una temperatura acorde, pero la respuesta fue negativa.

“Por momentos falta la ventilación, y le dijeron que abra las ventanas. Pero con este frío es un riesgo que sea un paciente el que haga eso”, comentaron allegados a este vecino.

“Hace más de un mes estaba recurriendo al hospital con insuficiencia cardíaca. Tengo taquicardia y me decían que podía ser un ataque de pánico”, expresó Romero.

“Hace un mes que no me puedo dar una ducha como corresponde a una persona que está acostumbrada a bañarse todos los días como yo. Me venían prometiendo cosas que no cumplieron, y terminé adelgazando por la falta de comida”, afirmó el paciente.

Romero es maestro mayor de obras y se dedica a la ejecución de construcciones. Por su patología cardíaca, deberá someterse a una operación a corazón abierto y estará mucho tiempo sin trabajar.

Por esta situación es que le preocupa su estado de salud, sumado a la falta de atención que tiene este paciente. Además, su inquietud pasa por cómo va a seguir su vida después de la operación que le van a realizar.

“Ya no tengo bienes para vender. No sé de qué voy a vivir en todo este tiempo”, narró Romero, en un estado de mucha angustia, en la sala de la unidad coronaria del Hospital San Martín.