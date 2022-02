Pacientes advierten sobre falta de medicamentos en la farmacia del Hospital San Martín

Pacientes del Hospital San Martín de La Plata se quejaron por la falta de medicamentos para problemas de salud crónicos, como la migraña o enfermedades oncológicas.

Uno de los comprimidos que faltan, desde hace casi un mes, es Naprux -que contiene Naproxeno-, compuesto que calma las cefaleas agudas.

"Fui dos veces con la receta a buscar naproxeno, pero me dijeron que no había más, que tenían problemas de faltantes para algunos medicamentos. Es lo único que me calma el dolor de cabeza muy fuerte que tengo", contó una paciente.

Otro hombre comentó: "Le pregunté a la empleada de la farmacia qué estaba pasando y me dijo que el Ministerio de Salud aún no llamó a licitación para que algún laboratorio se haga cargo de la compra de medicamentos".