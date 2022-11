Paolo Raddavero recibió el titulo de abogado

El día de hoy no fue un día más para Paolo Raddavero. El presidente del Concejo Deliberante de San Vicente recibió el titulo de Abogado, tras varios años de estudio en la Universidad de Lomas de Zamora.

La Dra María Fernanda Vazquez fue la persona que le entregó el diploma y él también poso en una foto con el doctor Alejandro Valle.

El ex titular de Pami de San Vicente se mostró muy contentó por el logro conseguido y realizó un posteo en sus redes: "Hoy es uno de los días más felices de mi vida. Después de años de perseverancia y mucho sacrificio recibí el titulo de abogado. Tuve el inmenso honor de que me lo haya entregado nuestra decana, la Dra Maria Fernanda Vazquez", señaló.

Reflejó la felicidad que le trae este titulo y fue muy agradecido con los que lo acompañaron en este proceso: "Estoy inmensamente agradecido con todos los que realizaron su aporte para que este logro sea posible. Me tomo el atrevimiento de hacer una mención especial a Damian ' el rafa' Sterman y a Daniela Morales, ustedes confiaron en mi y me abrieron las puertas del minimercado Amarito 24hs cuando nadie me tenia en consideración. Un pedazo grande de este logro es de ustedes dos".

"Por último, quiero agradecerle a mi Casa de Altos Estudios, a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Estoy orgulloso de ser parte de la comunidad académica de la institución. Llegó el momento de empezar a retribuirle parte de todo lo que UNLZ me brindó en estos años. Hoy finalizó una etapa de mi vida, pero no es un punto de llegada, es un punto de partida", concluyó en su posteo en Facebook e Instagram.

https://www.instagram.com/paolorad/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D