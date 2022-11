Desesperado pedido de los vecinos de un barrio que no tiene agua

No fueron pocos los vecinos que viven en 152 y 60 que manifestaron en las últimas horas a la empresa ABSA porque hace más de 21 días que no cuentan con el servicio. Después de realizar varios pedido vía telefónica y personalmente con el número de reclamo 3385269 no obtuvieron ninguna solución, por el contrario se les informó “dicen que en la zona hay 9 bombas sin funcionar, estamos cansado de no tener agua, pedimos que por favor se acerquen a reestablecer el servicio”, comento uno de los frentistas.

Lo que les llamó la atención al realizar el pedido en las oficinas del lugar, en vez de acercarse para resolver el problema y darles una fecha estimativa para acercarse, la respuesta fue “te salen con la excusa que está todo terciarizado, que pertenecen a otras empresa que deben resolverlo ellas”. Los vecinos de Los Hornos necesitan el agua y más en días de mucho calor donde es indispensable para bañarse o consumir agua para poder hidratarse.