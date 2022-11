Más reclamos y pedidos para que se resuelva el problema de la basura en varias zonas de La Plata

Pasan los días y en el tramo final de la primavera hay un problema que empezó a meterse de lleno entre algunos platenses: la recolección de la basura en los barrios de la ciudad.

El calor que llegó para quedarse y la basura acumulada que los vecinos del lugar van dejando a medida que van llenando las bolsas en sus casas, hacen que las ratas y los perros de la calle o de la zona rompan todo dejando un desastre. Esto provoca un olor nauseabundo, además de ser infeccioso ya que las personas circulan a diario por allí, sobre los niños que juegan cerca, y pueden lastimar con algún objeto cortante.

Varios son los vecinos que manifestaron el malestar por las bolsas rotas, pidiendo que por favor se saque más cerca del horario que el camión recolector pasa a buscar las montañas de basura.

Se hicieron varios reclamos al respecto “llame para reclamar al 147, me tomaron la denuncia, y la verdad estoy podrido de todos los días que pasa el recolector ponerme a juntar residuos, y aveces residuos que no son míos. He tomado la política de llevármelos a otro lado lugar para que no los rompan en la puerta de mi casa”, explicó Alejandro que vive en 97 entre 5 y 6 cansado de esta situación.

Con bronca decidieron hacerlo público ya que hace más de un año que sucede esto en la zona de Villa Elvira “dejan las bolsas en el suele las rompen los perros, y cuando pasan los lunes, miércoles y viernes. Me pongo detrás del recolector ponerme a juntar todo lo que se dejó”, continuó comentando.

Además preocupa el tema de las zanjas porque la gente tira la basura allí y cuando llueves no circula el agua. Sumado a la aparición de ratas por la gran cantidad de bolsas, plásticos, botellas, comida en mal estado y demás.

En otra parte de la ciudad, precisamente en el barrio El Mondongo, la Asamblea Vecinal denunció un basural en 115 entre boulevard 84 y 71, ubicado frente al helipuerto y a la casa de madres solteras.

“Se ve como ratas, perros rompiendo las bolsas de basura tirada, con mucho olor a podido”, describió uno de los integrantes de vecinos reunidos para mejorar el barrio. Que vienen solicitando además más seguridad en las calles por los reiterados robos que sufren a diario.

En un comunicado pidieron que “se retire lo antes posible la basura para evitar males peores”, haciendo referencia a la contaminación ambiental y las enfermedades que pueden transmitir los roedores que pasean por el lugar. Y solicitaron que el camión pueda pasar más veces para que no se acumule tantas bolsas, teniendo en cuenta que está muy cerca del Hospital San Martín donde concurren varios pacientes para atender con diversas afecciones.