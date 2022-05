Piden sacar las vías del viejo tranvía en el Parque San Martín para evitar más accidentes

Julio Guiñazú tiene más de 71 años y, como suele ocurrir todos los martes y jueves a la tarde, se dirigía a la zona del Parque San Martín donde funciona el centro de recuperación Cemdde, cuando perdió el equilibrio luego de trastabillar en 23 entre 53 y 54.

La Zanella ZB 110 que suele utilizar el jubilado para trasladarse desde el Barrio Aeropuerto patinó con las peligrosas vías del viejo tranvía y el jubilado no perdió la vida por milagro.

Uno de los vecinos de la zona acudió a su rescate y advirtió que siempre suele haber accidentes de este tipo en la misma calle 23, a metros de la iglesia Rosa Mística.

Guiñazú no es la primera víctima de la falta de señalización y la inseguridad vial en las calles de La Plata, ya que no son pocos los vecinos de la zona de la Vieja Estación los que también vienen reclamando por el retiro de las vías en plena avenida 72 entre 22 y 23.

“Lo que pasa es que, con la humedad que se refleja en el pavimento de las calles a la mañana o a la tarde, es muy difícil llegar a frenar a tiempo. A mí la rueda delantera se me quedó atascada en el medio de esas vías y los vecinos me vieron ensangrentado. Uno creyó que me había muerto por cómo había quedado”, reveló el jubilado, quien no descarta demandar a la Comuna por la falta de señalización o medidas preventivas.