Cinco enormes árboles en Los Hornos le rompieron la cañería y demanda una solución

En el medio de los trabajos de poda que se están realizando en toda la región, una familia de Los Hornos está preocupada por los daños que provocaron las raíces de cinco enormes árboles sobre la calle 58, a metros de la esquina de 148, en Los Hornos.

Se trata de los Giraldez, quienes llegaron a esta zona de La Plata hace menos de 30 años, cuando los árboles eran todavía simpáticos y le aportaban una estética colorida a la esquina del barrio.

Con el paso del tiempo, los cinco ejemplares fueron creciendo y en la actualidad han superado ampliamente la altura del tendido eléctrico, llegando algunas de sus ramas a sobrepasar los siete metros de altura.

Más allá de las hojas o las complicaciones que suelen presentarse en el otoño o en el invierno con vientos o tormentas, el principal problema de la familia son las raíces, cuyas dimensiones llegaron a afectar los caños del sistema de cloacas y el servicio de agua en las casas de la región.

En contacto con la Red 92, Jorge Giraldez mostró en la esquina de 148 y 58 el reclamo número 326 39 88 del 21 de marzo en Aguas Bonaerenses, al cual se le sumó otra nota presentada en la Secretaría de Espacios Públicos de la ciudad de La Plata.

“La cuadrilla de ABSA vino a arreglar el agua, pero me dijeron que si desde el Municipio no sacan el árbol, no pueden hacer nada, ya que las raíces pasan por el interior del caño maestro que manda el agua desde la calle a la casa”, explicó Giraldez.

El vecino, además, se quejó diciendo que tiene la sensación de que “se pasan la pelota de unos a otros”, en alusión a la falta de resolución del tema.

Este multimedio, en efecto, elevó la consulta a las autoridades responsables de mantener la arboleda pública en La Plata, quienes confesaron que “irán a revisar la esquina de 148 y 58” una vez que se determinen las cuadrillas para volver a podar en Los Hornos, conforme ocurrió en el comienzo de la semana pasada.

A todo esto, desde la misma secretaría se admitió que hubo “demoras” para iniciar la poda dentro del casco urbano, pero que arrancará antes del fin de semana, entre hoy y mañana, por la calle 33 desde 14 hasta 31. Luego seguirán los trabajos por las calles 34, 35 y 36, y así sucesivamente hasta completar el radio que llega hasta 51.

Como segunda parte, se van a podar los árboles en Barrio Norte, de 1 a 13 y de 32 a 44. Luego se avanzará de 4 a 512 por el mismo radio, y en una última etapa se podarán los árboles de la zona sur del casco urbano, de 53 a 72 y de 1 a 31.