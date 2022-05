Del horóscopo, astrología y otras tendencias: las “witchfluencers” o nuevas brujas

No es nuevo que decir que internet está tan metida dentro de nuestra sociedad que abarca casi todo de ella. Aunque hay material de sobra en esta infinita herramienta, la preparación para comprender que las herramientas del lenguaje astrológico y sus vertientes lleva años de estudio y práctica.

La magia y el tarot, el misticismo y la inteligencia planetaria o las cartas natales, pueden, quizás, no ser moneda corriente y ni siquiera creer en ello como para tomarlo en serio, pero esta idea, según ellas, “ya es del siglo pasado” dicen a coro “Solve” y “Skydoom”, quien se presentan a través de los nombres de Instagram, la red social que utilizan ya sea para difundir todo lo relacionado al misticismo y al mismo tiempo su arte.

“Yo no reniego de influenciar o no influenciar, yo creo que este canal sirve para difundir lo que quiero difundir, para vivir y para crear un mundo nuevo”, dijo “Solve” a diario Hoy sobre si les molestaba el término influencer o “witchinfluencer”. “Algo importante es dejar de utilizar la palabra creer en la astrología, porque la verdad es que todos estamos ante un lenguaje simbólico y ancestral, que muy de a poco se está retomando a nivel mundial con muchísimas más potencia y sobre todo, profundidad”, acotó “Skydoom”. “Está más que claro que aceptamos también y en entendemos, obvio, que no necesariamente tiene que ser para todas las personas, y aceptamos que haya gente que no quiera profundizar en este lenguaje, en esta experiencia, en esta sabiduría. Lo lamentamos igual, sinceramente, pero más nos preocupamos para que las nuevas generaciones tengan al alcance de su mano las facilidades para llegar a conocimientos diferente” aclaró “Solve” mostrándose apaciguadora pero a la vez plantando bandera.

El estudio y otras escuelas

Mercedes Cassini y Diorella Pugliese, autoras de los libros Aprende astrología: para ser descubrir tu carta astral y Aprende astrología: para ser parte de la transformación, citan a Eugenio Carutti, fundador y director de Casa XI: “Carutti ya explica esto y es que te das cuenta que no es un tema de creencias o un dogma, te pasan estas cosas. Se requiere tiempo para el estudio; la astrología es compleja”.

Dalia Walker, tarotista, podcaster y autora del bestseller Bruja moderna (Monoblock), comenzó a trabajar con el mazo y los cristales desde los 17 años, pero le tomaría casi una década dejar su trabajo de productora para dedicarse al tarot, la docencia y la astrología de manera profesional.

A su vez, entre las escuelas más reconocidas en la Argentina, el programa de estudios básico dura entre tres y cuatro años. En Casa XI la preparación básica abarca 12 módulos, de tres meses cada uno, para sumar tres años del ciclo básico. En el Instituto Superior de Astrología Argentina (ISAA) la carrera de astrólogo profesional dura cuatro años. El Centro Astrológico de Buenos Aires (CABA) plantea una carrera de 10 módulos cuya duración mínima es de dos años. Después, la cursada se extiende de acuerdo a las especializaciones que cada estudiante elija.