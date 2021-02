Pizzerías en crisis: cerró el 15% de los locales, pero la cifra podría trepar al 50%

A casi un año del inicio de las restricciones en el país, producto de la pandemia, las pizzerías atraviesan un momento delicado. Se estima que solo en la Capital Federal cerraron unos 150 locales, es decir, que bajaron definitivamente sus persianas un 15% de las pizzerías que había antes de la llegada del coronavirus.



En diálogo con diario Hoy, Lorena Fernández, presidenta de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Appyce), manifestó que “la situación es crítica desde el día uno de la pandemia. De las 1.000 pizzerías que había en CABA cerró un 15%”.



Además, precisó que a partir del caudal de consultas que reciben a diario estiman que un 35% de los locales no sabe si va a sobrevivir a esta crisis. “Ya pasó casi un año y se sigue extendiendo, y percibimos que últimamente hay un ‘rebrote’ de cierres: gente que antes no había expresado que iba a cerrar y se podía mantener porque estaba comiéndose los ahorros, ahora ya no lo puede hacer”, reveló.



Fernández explicó que uno de los factores que agravó la situación del sector es la discontinuación del salario complementario implementado por el Gobierno, una de las medidas incluidas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) diseñado para asistir a las empresas en el contexto de crisis sanitaria. “El ATP estuvo hasta diciembre inclusive. Este año ya no se contempló. Fue un salvataje fundamental para nosotros y ahora va a ser la punta de lanza para que caigan muchas pizzerías, lamentablemente”, sostuvo Fernández.



“Otra cuestión a tener en cuenta es la comisión que cobran las aplicaciones de delivery, que alcanzan un 35% sobre la venta”, detalló la presidenta de la Appyce al momento de explicar el difícil momento del rubro. Asimismo, explicó que “la materia prima se fue por las nubes: un insumo básico como la ­muzzarella aumentó 100%. Y nosotros podemos llegar a trasladar un 25% de ese aumento al público, es decir, que nos estamos comiendo el costo porque no podemos trasladar ese porcentaje, es imposible”.



Según el último censo de la Appyce, antes de la pandemia había en la Argentina unas 6.000 pizzerías. Y si bien el relevamiento que dio cuenta del cierre del 15% de los locales se circunscribió a la Capital Federal, Fernández sostuvo que las cifras podrían ser similares en el resto del país. “Imagino que no estamos muy lejos”, señaló.



“Además de la vuelta del ATP estamos pidiendo, concretamente, que se amplíe el aforo a un 50%. Ya tenemos la tranquilidad que con el 30% de aforo que nos permitieron los casos no subieron. También estamos viendo la posibilidad de poner un tope a las comisiones de las aplicaciones. Son todas pequeñas acciones que creemos que pueden ayudar al sector a salvarse. Hoy la incertidumbre nos mata, porque no sabemos si va a ser un mes, dos meses, o todo el 2021”, concluyó Fernández.