Polémica en La Plata: "No le alquilo a gays"

Un bochornoso hecho de discriminación sucedió en La Plata, ya que a un joven no le alquilaron un departamento por ser homosexual. El mismo, escrachó al propietario y contó el sufrimiento que padeció, por lo sucedido. El hecho generó indignación en las redes sociales y el chico fue apoyado.

Todo comenzó cuando Alexis Bianchi, consultó por un departamento que estaba en alquiler, para poder vivir con su amigo. Pese a un acuerdo inicial, el dueño, al enterarse que era gay, decidió no alquilárselo. El individuo le argumentó que no le alquilaba a personas gays y "que mis hijos chiquititos viven al lado de la casa".

Tras su posteo, que generó repercusión en la Ciudad, Alexis destacó que pese al acto discriminatorio, no realizará la denuncia al propietario de la vivienda, por los hijos del mismo. "No lo hago por el señor, sino por los hijxs, que viven de esto. Entiento el asco y odio que genera, pero el escrache no siempre es la mejor solución".