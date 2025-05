¿Por qué bajó la tasa de natalidad en la Argentina?

A principios de año el Ministerio de Salud de la Nación publicó las estadísticas de 2023, donde según se detalla hubo en la Argentina 460.902 nacimientos, siendo la cifra más baja de los últimos 50 años.

Pero ¿cuáles son las causas por las que bajó la tasa de natalidad en la Argentina?

Para eso, diario Hoy habló con varios profesionales de la salud, entre ellos Adrián Collia, pediatra y cardiólogo infantil del Sanatorio Mater Dei de Buenos Aires, sobre los factores de la baja natalidad.

“Primero porque la mujer es mucho más independiente, segundo por causas laborales, tanto la mujer como el hombre crecer profesionalmente y después arman el vínculo familiar. También forman pareja a mayor edad, disfrutan de su soltería y forman una familia luego. Esto lo digo a partir de lo que hablo con los pacientes, la mayoría son profesionales, lo cual no te recibís antes de los 25- 26 años”, expresó el profesional.

En cuanto a las consecuencias que trae que cada vez más en Argentina nacen menos bebés comentó: “Vas a tener gente cada vez más grande porque también tenés un avance de la medicina y cambios de hábito. La gente grande se cuida más hace mucha más actividad física, y vive más porque hay una medicina que acompañó el progreso y el crecimiento. Ahora quien va a reemplazar esa mano de obra si la tasa de natalidad va a ser baja. Es una gran incógnita, hoy España debido a la baja tasa de natalidad tiene muchos puestos de trabajo libre. Están pidiendo médicos argentinos porque no hay allá. Los médicos españoles se jubilaron o se están por jubilar. Los jóvenes de hoy buscan un equilibrio no sé si es económico, es más sentimental o de relax”, explicó.

En estos años también se pudo observar el cierre de maternales debido a la poca demanda. En tal sentido, Collia comentó que “además de cerrar los maternales cerraron las salas de parto y de internación en varios sanatorios. Porque el número de partos es muy bajo y económicamente no es redituable. Y en los hospitales públicos hubo centros de obstetricia y maternidad que han cerrado. Y lo mismo va a pasar con las escuelas privadas en algún momento qué rédito va a tener si a población va a bajar. En algún momento van a cerrar o va haber menos”.

Por su parte, la médica neonatóloga Patricia Ester Climent, que trabajó en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata hasta 2008, exjefa de docencia hasta marzo 2014 y exprofesora titular Cátedra de A de Pediatría UNLP, habló con este medio y se refirió a los cambios sociales que hubo en los últimos tiempos.

“Hubo grandes cambios, ahora se pospone la maternidad hasta que logran una formación profesional. Como profesora de Pediatría cuando inicio, en cuarto año de Medicina, les pregunto cuántos son padres, siempre tenía seis o siete que levantaban la mano de los cincuenta que había en el aula, pero ahora es solo uno. Me llama la atención que cada vez son menos en etapa de universitarios”, explicó la doctora.

“También en las estadísticas observo una disminución de partos en mujeres menores de veinte años. Las madres adolescentes en 2011 eran del 15 % y en 2014 bajó al 9 %. Además de las condiciones socioeconómica, es un fenómeno en todo Latinoamérica las madres en el 1980 el promedio de hijos era de tres, en el 2010 pasaron a dos. Porque más de dos hijos es muy costoso mantener. Que la madre posponga el embarazo y se eduque es beneficioso. En el 2010 había 750.000 nacimientos y ahora tenemos 460.000”.

Asimismo, agregó: “Veo que la maternidad la van posponiendo, quieren estar estabilizados, los que tienen una educación terciaria o universitaria y son bien conscientes de lo que es traer un hijo al mundo”.

Por otro lado, Andrés Murua, médico pediatra y director asociado del Hospital de Niños de La Plata, explicó: “No creo que sea un factor único, es multifactorial la baja de natalidad. Por un lado, hay un cambio de paradigma, la gente ya no tiene la idea de el trabajo para siempre, los hijos en la casa y la mujer también, eso cambió. Ya no hay una persona sola abocada a cuidar y criar a los niños. Después está la parte económica: no es fácil mantener un niño por lo tanto la gente con menor poder adquisitivo elige no tenerlos y ve tener niños como un gasto”.

De esta forma, tres destacados profesionales llegaron al a conclusión de que hay varios factores por los cuales el proyecto de tener hijos en gran número como antes fue quedando desplazado, un poco por urgencia y necesidad, y otro poco por cambio de hábitos y costumbres en la sociedad.