Descubren un inusual tipo de estrella

Se conocen muy pocas; realmente muy pocas: apenas ocho en toda la galaxia. Teniendo en cuenta que los números en términos astronómicos son siempre inconmensurables, esta cifra las hace verdaderamente especiales. Son las enanas blancas ultramasivas pulsantes, estrellas en su etapa final de vida que, como característica particular, albergan una masa enorme condensada en un tamaño relativamente pequeño, y además tienen un brillo cuya intensidad oscila periódicamente. El exiguo catálogo, no obstante, tiene ahora una nueva integrante luego de un reciente descubrimiento encabezado por dos científicos del CONICET en el Instituto de Astrofísica de La Plata.

La nueva estrella se llama WD J0135+5722 y fue hallada en la misma región que habita el resto de enanas blancas de su tipo. “Es cerca de nuestro planeta, dentro de la zona que se conoce como vecindad solar”, señala Alejandro Córsico, uno de los autores del trabajo, y lo explica: “En particular, esta estrella está ubicada a una distancia de 50 pársecs, la unidad de medida utilizada en astronomía, lo cual equivale a unos 160 años luz de la Tierra”. Que aparezca allí no es azaroso; precisamente es esa cercanía la que permite su detección, ya que si fuera más lejana no podría verse siquiera, como en este caso, a través de un potente telescopio.