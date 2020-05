Profesores particulares sin ingresos

El 20 de marzo fue el día que cambió el escenario en la Argentina, no solo por el anuncio del aislamiento social preventivo y obligatorio sino también por la imposibilidad de seguir trabajando para miles de personas. Este es el caso de los profesores particulares que desde hace 56 días no tienen ningún ingreso.

Este es el caso de Alejandro Melo, un vecino de La Plata que se dedica desde hace varios años a dar clases de tenis. Desde que cerró el club por la cuarentena se quedó sin la entrada mensual del abono de los

alumnos.

“La situación de los profes es que estamos sin poder realizar nuestra profesión. Somos de los más afectados porque la facturación desde el primer día de la cuarentena ha sido cero. Tuve alumnos que se ofrecieron a pagarme porque conocen mi situación, pero no lo acepté porque no me pareció correcto”, señaló Alejandro.

En este sentido, algunas localidades de la provincia de Buenos Aires han pedido al Gobierno flexibilizar la cuarentena en cuanto a la práctica de deportes individuales. Sin embargo, en La Plata todavía no hubo novedades al respecto.

“En nuestro caso no podemos hacer ni siquiera clases por zoom o plataformas digitales como otros colegas que dan clases.

Nosotros necesitamos estar en la cancha para poder realizar las prácticas. Tampoco tuvimos ayuda de los clubes”, lamentó Melo.