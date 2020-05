Crece la demanda en los comedores populares

Con la crisis económica que agudizó la cuarentena, los comedores de La Plata al igual que en otras partes del país, vieron crecer la cantidad de gente que asiste en busca de un plato de comida. Matías Carlos Laura coordina ocho comedores en la ciudad y señala que se acrecentó la cantidad de gente que va a buscar las viandas.

“En la primera etapa venían los chicos, pero ahora hay de todas las edades. Se acerca gente que no lo necesitaba, pero al no poder trabajar y no llevar ingresos diarios a la casa, se comenzaron a acercar” señaló a diario Hoy.

Quien se encarga de la ayuda alimentaria en la zona de Tolosa, señaló que lo más complejo es abastecerse de alimentos, ya que el Municipio no ha entregado mercadería para poder ayudar a la gente que se acerca.

“En La Plata hay 57.000 indigentes y casi 200.000 que están en estado de pobreza, por eso se hace más difícil poder ayudar a todos. También precisamos barbijos e insumos, pero hasta ahora recibimos donaciones privadas” dijo.