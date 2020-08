¿Qué color viste primero?

Amarillo

Si el primer color que viste es el amarillo, es porque sos una persona dulce y amable, muy compasiva con los demás. De hecho, soles preocuparte tanto por los otros que te olvidas de vos mismo.

La empatía te caracteriza, y te hace tener muy buena relación con todo el mundo. Son el amigo que todos quieren tener.

Pero ¡Cuidado! Porque no tenés olvidarte de vos mismo en el camino. Desterrá la culpa y empezá a quererte más y con menos reproches.

Azul

Si viste primero el azul, sos una persona alegre, optimista nata, y muy soñadora. Crees que las cosas tal como están no van bien, y vivís intentando cambiar el mundo.

Te gusta lo bello, la calma, y más de una vez, deseas estar solo. Muchas veces te sentís incomprendido, y no logras descubrir por qué los demás no ven las cosas tal como lo haces vos. Sin embargo, después de desintoxicarte un poco de la realidad, volves a ella con una sonrisa en la cara.

No dejes de tener siempre un pie en la tierra, porque el día que no lo hagas,te resultará fácil perderte.

Dorado

Sos una persona práctica, segura de sí misma, que siempre busca mejorar y superarse. Lo que más te gusta son los trabajos bien hechos, y las cosas terminadas.

Cuando se te pone algo en la cabeza, sos incansable. No importa cuántas veces te digan que no, seguirás intentando. No te importa que te llamen loco ¿Acaso no llamaron así a todos los genios? Vivís aceptando nuevos retos, y la adrenalina de empezar un nuevo proyecto te encanta.

Pero debes tener cuidado, puede que tu afán de perfección termine jugándote en contra. No olvides que sos una persona, y no un robot. Tenés sentimientos, y ellos también son importantes.

Índigo

Si en la sopa de letra de los colores descubriste primero el índigo, es que sos una persona muy trabajadora y dedicada. Te preocupas por el futuro, y sabes que no te encontrará desprevenido.

Sos alguien con muchas potencialidades, que sabe muy bien lo que quiere, y no se anda con vueltas. Para vos las cosas son como son y punto. No te gusta que te mientan, y por eso siempre decis la verdad. A veces las personas se enojan por escucharte decir lo que pensas sin problemas. Pero para vos no hay otro modo posible de vivir.

A veces, sin embargo, deberías permitirte se un poco más moldeable. De otro modo, puedes caer en tu rigidez y perderte oportunidades.



Negro

Sos una persona responsable y trabajadora. También sos metódico, y te gustan las cosas precisas. No perdés el tiempo con aquello que no podés resolver y sos muy práctico.

Esta forma de ser te ha llevado a salir siempre bien parado. Es que tenés la capacidad de adelantarte a las situaciones, y pensar siempre con la cabeza. Sos una persona muy analítica y mental, y no te cuesta trabajo alejar los sentimientos del resto de las decisiones que tomas.

Sin embargo, debes tener cuidado de no renegar demasiado de los sentimientos. Recuerda que tu corazón también vale.

Rojo

Si de la sopa de letras de los colores identificaste primero el rojo, es porque sos una persona de sentimientos muy puros. Sos un apasionado de todo lo que haces: o vivís con pasión, o no vivís.

Cuando amas, lo haces con todo tu corazón, y cuando sufrís, la angustia es enorme. Pero siempre estás conectado con tu corazón, y es él el que te guía en el camino. Para vos, las decisiones más importantes no se toman con la cabeza, sino que pasan por los sentimientos.

A veces, este modo de ser puede ocasionarte disgustos, o hacerte salir lastimado. Pero para vos es un riesgo que vale la pena.

Rosa

Si lo primero que viste fue el rosa, es porque sos una verdadera alma libre. Amas tu libertad más que nada, y la cuidas como un tesoro. No sos la clase de persona que odia estar sola, al contrario: encontrarte contigo mismo siempre es una alegría.

Eso no quiere decir que no seas un buen amigo, o un buen amante. Sabes darlo todo de vos cuando queres a alguien, porque sabes que tu interior sigue intacto. Entendes la diferencia entre amar y pertenecer, y por eso, podes amar en la libertad: es la única forma de amor que conoces.

A veces, podes sentirte un poco incomprendido, no todo el mundo piensa como vos. No te preocupes, hay muchos rosas por allí.

Verde

Sos una persona tranquila, muy amable y solidaria. Te gusta estar en paz contigo y los demás, y no disfrutas en lo más mínimo de las discusiones.

Sos diplomático por naturaleza. Entiendes que entre dos miradas, siempre habrá algún punto de conexión, e intentas buscarla sin atarte a nada. A veces, eso puede llevarte a sentirte un poco solo, porque nunca estás "ni de un lado ni del otro".

Sin embargo, todos valoran tu opinión, y sos un increíble consejero. Por eso, tranquilo, que nunca estarás solo.