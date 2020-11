Quejas en Gonnet por tala y pájaros muertos

Vecinos se comunicaron con este multimedio para mostrar su indignación por un grupo de operarios que cortó un eucaliptus que estaba en buenas condiciones, lo que trajo aparejado la caída de numerosos nidos y la muerte de cotorras y horneros.

El hecho sucedió el día viernes por la mañana en el Parque Atilio Boveri, en 13 y 499, y generó un enorme repudio de los frentistas.

“Es una pena que todos los vecinos sintieron porque fue una matanza de pájaros. Un grupo de operarios en una camioneta, no se sabe si eran municipales o no, talaron un eucaliptus gigante en el cual había un montón de nidos de loros y de horneros. No repararon en que los pájaros iban a morir”, le contó a diario Hoy Leonardo, uno de los habitantes del barrio.

Según el testimonio de los vecinos del lugar a los operarios no los llamó nadie, aparecieron de la nada en una camioneta. Fue algo rápido y nadie logró identificarlos.

“Hicieron un desastre, cayeron entre cuatro o cinco nidos de loros, más otros tantos nidos de horneros, y los pajaritos quedaron muertos ahí”, agregó.

La escena causó el rechazo de los vecinos por lo trágico del panorama y además porque el lugar es muy concurrido por chicos que van a jugar y a hacer deporte. “Esta gente no reparó en nada”, concluyó Leonardo.