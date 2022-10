Quejas en un instituto por falta de accesos para discapacitados

Esteban Dinamarca es estudiante de la carrera de Locución del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) que funciona a través de un convenio con el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica n° 8, ubicado en calle 35 n°452 entre 4 y 5.

Ayer elevó un pedido de intervención a la Defensoría Ciudadana Platense a cargo de la doctora Marcela Farroni, para buscar resolver la situación en la cual, por su condición de movilidad reducida, no puede acceder a las aulas de cursada con facilidad.

“Me desplazo mediante silla de ruedas, dado que el instituto se encuentra en un subsuelo, resulta imposible acceder al mismo en ella, ya que no existen rampas ni ascensores habilitados a tal fin, y si no fuera por la buena voluntad de compañeras/os que me ayudan a descender, no podría concurrir a realizar las cursadas”, manifestó.

En este sentido, agregó que “la accesibilidad al espacio público, no se trata de una persona en particular, sino de la posibilidad de que cualquiera pueda ingresar al lugar que necesite”. Por su parte, en las últimas horas la defensora Marcela Ferroni, expresó “ya tengo el reclamo de Esteban en mi poder, y vamos a articular con las áreas correspondientes para poder dar una rápida respuesta a una problemática que nos duele a todos”.