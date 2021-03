Reclamos, soluciones y pedidos en 149 y 523

En el barrio La Granja, en 149 y 523, diario Hoy y Red 92 llegaron para dialogar con los vecinos por los problemas con el agua y la luz, después de un año han arreglado un caño que estaba en dicha esquina. Esto había provocado baja en la presión del agua y algunos cortes.

“El jueves pasado cumplió un año, una pérdida de un caño que se había aflojado una rosca, me dijo el muchacho que vino”, explicó Soledad, una vecina de la región.

“Era un derroche terrible cuando los vecinos de allá de frente, que tienen una criatura, no tenían agua”, agregó la entrevistada sobre la difícil situación que atravesaron el último año.

Norma, otra vecina del barrio, también dio su opinión: “Seis años hace, no vinieron porque no les corresponde a ellos, y en la esquina ABSA también dejó los pozos abiertos, mi hija estábamos esperando el micro y no se cayó y quebró de casualidad”, se quejó.

Otro vecino dijo que “hace rato no había presión de agua, y hasta que reventó, tuvieron que bajar un político. Midieron con un palito a ver si tenía profundidad, eso fue ayer. Época de elecciones, ahora hay agua”.

“Además acá tenemos otro problema muy serio, en el mes de noviembre, un vehículo grande volteó la columna de alumbrado. Eso provoca que tengamos una oscuridad total y el problema es este, se cayó la columna, vinieron a las 10 de la noche, y se lo llevaron y nunca más vinieron”, concluyó otra vecina.