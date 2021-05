Sacó una foto de su comedor y captó el fantasma de su hija muerta

Un impactante caso de actividad paranormal conmocionó a Rosario, donde un hombre sacó una foto en su casa y captó el espíritu de su hija muerta. El individuo compartió la imagen en las redes sociales y se mostró emocionado, ya aseguró que se trataba de su primogénita de 15 años.

"Será que nadie se va para siempre", destacó el padre consternado. Cabe destacar que el mismo perdió a July en 2013, cuando la joven tenía apenas 15 años. Además tanto el hombre como su familia, destacaron que sintieron la energía de la chica y que además su presencia no es casualidad, ya que en días se cumplen 8 años de su muerte.

"Estaba en el comedor de mi casa y no sé por qué, tomé el teléfono y saqué la foto. No la vi de inmediato, sino minutos después. Cuando la observé, no lo podía creer, porque no soy creyente de esas cosas. Pero estaba allí y por eso publiqué la foto", destacó Fabián en diálogo con el medio El Urbano Digital.

¡Mirá la foto!